Аксенов сообщил о повреждении железной дороги возле Феодосии

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в районе Феодосии повреждено железнодорожное полотно. Он пообещал, что в течение двух часов движение поездов восстановят.

«Пострадавших нет. На месте работают профильные службы. Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации»,— написал глава региона в Telegram.

Сергей Аксенов не уточнил, что стало причиной повреждения железной дороги. Отметим, что ранее глава республики неоднократно сообщал о сбитых украинских беспилотниках. Вчера, 20 июня, он проинформировал об одном инциденте. 19 июня господин Аксенов рассказал о двух беспилотниках, сбитых силами ПВО на севере Крыма. До этого, 15 июня, он сообщал, что над Крымом было зафиксировано девять беспилотников.

18 мая в Крыму с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. Причиной назвали «вмешательство посторонних лиц». Движение на месте ЧП возобновили к концу того же дня. 11 июня в Кировском районе Крыма снова повредили железнодорожное полотно.

Подробности майского ЧП — в материале «Ъ» «Зерно попало под откос».

Лаура Кеффер