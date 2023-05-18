В Крыму частично возобновили движение в месте схода поезда

На железнодорожном участке в Симферопольском районе Крыма, где с рельсов сошел поезд с зерном, восстановили техническое движение, сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По словам губернатора, к завтрашнему утру грузовые и пассажирские перевозки должны быть возобновлены полностью.

Напомним, сегодня утром, 18 мая, в районе села Чистенькое близ Симферополя с рельсов сошли вагоны с зерном. По предварительной информации, это произошло из-за подрыва железнодорожного полотна. На месте происшествия очевидцы обнаружили глубокую воронку диаметром 15 м. Пострадавших нет, однако в результате повреждено до 150 м дорожного полотна, заявляли местные власти. По мнению председателя Госсовета республики Владимира Константинова, за подрывом путей стоит Киев.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Зерно попало под откос».

Александр Дремлюгин, Симферополь