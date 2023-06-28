Академический обмен опытом

В ходе первого дня ПМЭФ Фонд «Контент» представил свой новый проект под названием «Академия ПМЭФ». Его цель — дать возможность талантливой и амбициозной молодежи получить рекомендации по профессиональному и личностному развитию от лидеров в различных отраслях. В течение первых двух дней форума перед слушателями академии выступили государственные деятели, представители крупного бизнеса и культурной индустрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Академией ПМЭФ Фото: Предоставлено Академией ПМЭФ

Одной из главных тем ПМЭФ в текущем году стало профессиональное и творческое развитие молодежи. Проект «Академия ПМЭФ», созданный Фондом развития экспертной деятельности «Контент» совместно с фондом «Росконгресс», решает именно эти задачи. Для участия в проекте совместно с вузами-партнерами и крупными компаниями, заинтересованными в свежих кадрах, были отобраны 27 человек, уже успевших либо добиться значительных академических успехов, либо проявить себя в проектной деятельности. Для выступления в виде неформального диалога организаторы пригласили опытных и мотивирующих спикеров и поставили перед ними задачу рассказать о том, что волнует молодых людей, только начавших свою «взрослую» жизнь. Среди вопросов, которые поднимались во время выступления, были: «Как понять, что ты правильно выбрал свою будущую профессию?», «Что важно для самореализации?», «Какие навыки могут помочь добиться желаемого?» и, наконец, «Какие возможности есть в России для саморазвития и как их не упустить?».

«ПМЭФ — это главная площадка страны, на которой собираются все основные представители бизнеса, органов государственной власти и экспертного сообщества. Это позволило нам собрать уникальный состав спикеров, обладающих самым разным опытом, чтобы они поделились с нашими участниками тем, что сами бы хотели услышать, когда только начинали свой профессиональный путь. Как итог ребята получили не просто заряд мотивации, но и возможность напрямую задать интересующие их вопросы и, что самое главное, получить честный ответ. Теперь участников "Академии ПМЭФ" ждет целый год интенсивной, но интересной работы, А мы со своей стороны приложим все усилия, чтобы эта работа принесла плоды»,— поделилась своими впечатлениями от окончания деловой программы «Академии ПМЭФ» директор Фонда «Контент» Елена Соколова.

Список выступающих оказался внушительными как по количеству, так и по именам. За два дня перед слушателями выступили: помощник президента Андрей Фурсенко, губернатор Московской области Андрей Воробьев, первый заместитель генерального директора Фонда «Иннопрактика» Наталья Попова, художественный руководитель Театра Олега Табакова, актер, режиссер, сценарист Владимир Машков, сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин и многие другие. В выборе спикеров особый упор был сделан на разнообразие жизненных путей и карьерных траекторий выступающих. Таким образом, у слушателей академии появляется возможность напрямую задать интересующие их вопросы, попросить совета от человека, к чьему мнению они прислушиваются, и из первых рук получить информацию, которая способна повлиять на их будущее.

Роль, которую «Академия ПМЭФ» может сыграть в развитии кадрового потенциала и укреплении молодежной повестки, уже отметили участники Петербургского экономического форума.

«Сегодня необходимы новые виды диалога представителей старшего поколения с молодежью для регулярного обмена опытом по многим сложным вопросам. Это позволяет в том числе понять всю важность событий прошлого: что произошло и что могло бы быть иначе. Проект «Академия ПМЭФ» позволяет обеспечить передачу культурного кода между поколениями, преемственность базовых ценностей и, как следствие, консолидацию общества»,— отметил помощник президента Андрей Фурсенко.

«Проект "Академия ПМЭФ" выступает площадкой для диалога между опытными управленцами и талантливой молодежью, фактически в формате наставничества, который наша платформа "Россия — страна возможностей" развивает в Мастерской управления "Сенеж", конкурсе "Лидеры России" и других проектах платформы. Все работодатели сейчас заинтересованы в привлечении и развитии молодых специалистов, так как именно они и есть драйверы настоящих изменений в нашей стране. У нас с "Академией ПМЭФ" общие цели — помогать молодежи развиваться, в том числе при помощи наставников. Уверен, что такое взаимодействие отраслевых лидеров и молодых неравнодушных ребят позволит вдохновить нашу молодежь на новые свершения и даст реальный результат в виде практических инициатив и реализованных проектов»,— подчеркнул генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора Президентской академии Алексей Комиссаров.

Находясь на площадке, участники проекта активно участвовали в жизни форума: посетили менторско-инвестиционную гостиную, где смогли получить обратную связь по своим проектам от опытных инвесторов, приняли участие во множестве сессий, посетили огромное количество стендов компаний и регионов, а также завели полезные знакомства с потенциальными работодателями и коллегами.

Несмотря на насыщенную программу в рамках Петербургского международного экономического форума, деятельность проекта «Академия ПМЭФ» рассчитана на целый год постоянной поддержки своих участников. За это время они получат возможность встречаться с опытными наставниками и получать от них менторскую поддержку, смогут пройти стажировку в крупнейших компаниях и принять участие в эксклюзивных кейс-чемпионатах, разработанных совместно с компаниями—партнерами проекта и основанных на их реальных запросах.

Каждый из предложенных инструментов — часть более комплексного подхода к развитию самых востребованных компетенций в условиях современных требований. Так, менторская поддержка позволяет в ручном режиме корректировать развитие участников и моментально реагировать на их запросы. В то время как опыт наставников дает возможность помочь ребятам избежать самых распространенных ошибок.

Стажировка — это отличный способ для молодых специалистов поближе познакомиться с будущим местом работы. А для компаний, возможно, единственный шанс посмотреть на потенциального сотрудника в рабочих условиях. Отдельно стоит отметить формат эксклюзивных кейс-чемпионатов. В рамках проекта «Академия ПМЭФ» участники смогут попробовать свои силы в решении реальных задач, стоящих перед компанией-партнером. По результатам чемпионата лучшие решения будут приняты в работу, а их авторы получат возможность самолично принять участие в реализации своей идеи. Одна из основных целей проекта — это формирование сообщества единомышленников, которые остаются частью «Академии» даже после формального окончания программы. Лучшие «выпускники» будут привлекаться для обмена опытом, ведения наставнической деятельности и будут принимать активное участие в развитии сообщества.

Проект «Академия ПМЭФ» дебютировал лишь в текущем году, однако идея клуба для амбициозных и перспективных молодых людей разрабатывалась довольно давно. Молодежь сегодня, завтра — уже лидеры рынка и важные участники экономических и социальных процессов. Однако необходимо предоставить им все возможности для достижения собственных целей, особенно если эти цели идут на пользу стране. Объединяя молодых людей и бизнес, заинтересованный в новых идеях, «Академия ПМЭФ» создает двигатель глобальных изменений и возможностей, отлаженную систему формирования кадрового резерва и мост между поколениями.

Для себя Елена Соколова формулирует цели проекта таким образом: «„Академия ПМЭФ" — это прежде всего источник возможностей. Мы стремимся предоставить молодым людям шанс встретиться с теми, кому бы такая встреча была полезна, попробовать свои силы в интересных для них областях, получить ценные советы от опытных профессионалов. После этого они уже сами смогут справиться. Мы всего лишь поддержим их и поможем не свернуть с пути».

Елена Кузнецова