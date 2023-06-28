«Расширяя горизонты поддержки»

Новикомбанк, опорный банк госкорпорации «Ростех», продолжает активно расширять список партнеров и объемы финансирования ключевых отраслей отечественной промышленности. В рамках ПМЭФ-2023, главной темой которого стал технологический суверенитет России, банк заключил ряд значимых соглашений с компаниями, российскими регионами и образовательными учреждениями. В Новикомбанке уверены, что для достижения поставленных государством целей в промышленной сфере помощь необходима на всех этапах формирования экономики: от обучения квалифицированных специалистов до производства инновационной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева обсудили дальнейшее сотрудничество

Фото: Илья Выдревич / ТАСС Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева обсудили дальнейшее сотрудничество

Фото: Илья Выдревич / ТАСС

Опорный банк госкорпорации «Ростех» Новикомбанк в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) заключил соглашения на сумму, превышающую 65 млрд руб. Это более чем вдвое превосходит результат прошлого года. Подписанные документы направлены прежде всего на достижение технологического суверенитета России. «В эпоху системных изменений и трансформаций экономики главной задачей остается обеспечение устойчивой работы предприятий, реализующих проекты национального значения. Банк максимально использует все возможности для выстраивания конструктивного и плодотворного диалога с бизнесом, властью и обществом»,— заявила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Итоги и перспективы

В этом году работа на форуме для банка ознаменовалась подведением первых итогов активного многовекторного сотрудничества с институтами развития группы ВЭБ.РФ. Завершенные проекты и дальнейшие направления сотрудничества с корпорацией развития в рамках ПМЭФ Елена Георгиева обсудила с председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

На ПМЭФ было подписано масштабное соглашение по организации льготного финансирования Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) для исполнения текущего контракта на поставку авиационной техники. Средства в размере 32 млрд руб. будут выданы в соответствии с постановлением правительства №492 от 31 марта 2021 года. По словам Елены Георгиевой, развитие авиационной промышленности — один из приоритетов работы Новикомбанка, а сотрудничество с ОАК продолжается уже долгие годы.

Поддержка Новикомбанком авиационной отрасли осуществляется также в партнерстве с Фондом развития промышленности (ФРП), который предоставляет льготные займы. В частности, Новикомбанк предоставляет банковские гарантии, необходимые для получения подобного кредита. В периметр сотрудничества входят, например, проекты дочернего предприятия ПАО ОАК — ПАО Ил — по производству пилонов и мотогондол для самолетов МС-21 и SSJ. В целом за последний год банк увеличил портфель гарантий по проектам, поддержанным ФРП, более чем в пять раз, до 38 млрд руб.

Очередным этапом сотрудничества Новикомбанка и ВЭБ.РФ стало подписание на полях ПМЭФ соглашения с одним из его институтов — Корпорацией малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП). В частности, банк стал участником программы «зонтичных» поручительств, которые позволяют предпринимателям взять кредит на срок до пяти лет даже при нехватке залога для получения финансирования. По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства предприятия по кредиту будут выполнены. «Зонтичные» поручительства разработаны по поручению президента РФ в 2021 году как дополнительная мера поддержки бизнеса и пользуются большой популярностью у предпринимателей.

Такой механизм покрывает до 50% суммы обеспечения по кредиту и распространяется на займы, направленные на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, исполнение контрактов и рефинансирование ранее взятых кредитов. Операция по получению гарантий Корпорации МСП будет бесплатной для предпринимателей, расходы за комиссию примет на себя банк. Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что механизм поможет повысить доступность кредитования, снизить процентные ставки, а также расширить круг получателей поддержки. Он напомнил, что кредит и поручительство можно получить в «одном окне» банка-партнера, без дополнительного обращения в Корпорацию.

Региональные запросы

Помимо увеличения инструментов поддержки Новикомбанк расширяет и географию своего партнерства с промышленными предприятиями. Так, на ПМЭФ-2023 банк заключил соглашения о сотрудничестве с пятью российскими регионами. На данный момент субъекты РФ, активно участвуя в решении поставленных государством задач, формируют свои потребности в финансировании с учетом запросов расположенных в них предприятий. Банк со своей стороны оказывает максимальную поддержку, предлагая регионам оптимальные решения с использованием всего набора инструментов.

Так, с правительством Москвы Новикомбанк договорился о повышении доступности финансовой помощи для столичных компаний по программам Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства. Сейчас организация предоставляет восемь видов целевых льготных займов. Предприятия могут получить до 300 млн руб. по ставке от 3% годовых на срок до пяти лет. Кроме того, с марта 2022 года действует программа льготного инвестиционного кредитования малых и средних промышленных организаций.

Целью аналогичного соглашения с правительством Владимирской области стало участие Новикомбанка в инновационном развитии промышленного комплекса региона, а также финансирование модернизации высокотехнологичных предприятий. На обслуживании банка в регионе уже находятся более 40 предприятий, включая приборостроительные и станкостроительные. А сотрудничество Новикомбанка с Гарантийным фондом и ФРП Владимирской области позволяет активно применять меры господдержки при кредитовании промышленности региона, улучшая экономику проектов, пояснила Елена Георгиева.

Еще одним регионом, для которого Новикомбанк выступил финансовым партнером, стала Иркутская область. Ключевыми клиентами банка здесь являются предприятия авиастроения, машиностроения, приборостроения и химической отрасли. Как отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, расширение партнерства будет способствовать не только успешной реализации стратегических планов социально-экономического развития, но и повышению качества жизни населения региона в целом. В свою очередь, в банке напоминают, что по итогам 2022 года он увеличил кредитный портфель физических лиц в Иркутске более чем на 170%. Такой результат получен благодаря широкому распространению в регионе социально-платежной карты работника «Ростеха» — флагманского продукта банка, поясняют в Новикомбанке.

Также укрепить промышленный потенциал и решить приоритетные задачи социально-экономического развития Новикомбанк поможет Рязанской области (первый офис банка здесь открылся в декабре 2022 года). Промышленность региона получит доступ к финансированию с использованием актуальных мер господдержки, а работникам предприятий будут предложены конкурентные розничные продукты. Благодаря этому значимые для области компании получат импульс для развития и модернизации производства.

В Кировской области, которая также заключила соглашение о сотрудничестве с Новикомбанком, его клиентами уже являются более 25 высокотехнологичных предприятий (крупнейшие входят в холдинги «Росэлектроника» и «Технодинамика» «Ростеха»). Предусмотренное документом развитие современной банковской инфраструктуры на территории Кировской области позволит Новикомбанку расширить взаимодействие с региональными компаниями и принять участие в реализации совместных инвестиционных программ, направленных в том числе на их техническое перевооружение и модернизацию.

Новые горизонты

Поддержка инновационных разработок традиционно является одним из основных приоритетов Новикомбанка. Очередным шагом в этом направлении стало подписание соглашения с «Роскосмосом». Оно предполагает установление лимитов на гарантийные операции госкорпорации и ее организаций, обеспечение финансирования ее проектов, в том числе с применением мер господдержки, а также развитие системы банковского обслуживания для осуществления расчетов. «Банк продолжает работать с ракетно-космической отраслью и планомерно развивает сотрудничество с "Роскосмосом". Мы надеемся, что за счет своевременного и качественного финансирования предприятия корпорации смогут реализовать стратегически важные проекты»,— отметила в рамках подписания Елена Георгиева.

Помимо этого Новикомбанк заключил соглашение с МГТУ им. Н. Э. Баумана по поддержке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ университета. Среди приоритетных направлений научной деятельности МГТУ — разработки в области космических технологий, биомедицинская техника, наноинженерия, энергетика и энергоэффективность, вооружение и системы противодействия терроризму. Результаты данной работы ложатся в основу создания новой перспективной техники и технологии. Как подчеркнула Елена Георгиева, многолетняя экспертиза Новикомбанка в реализации госпрограмм льготного кредитования предприятий, в том числе на цели НИОКР, а также широкая база клиентов позволят банку поддерживать разработанные в МГТУ технические решения в приоритетных отраслях, где необходимо обеспечить безусловный технологический суверенитет.

Несколько разработок университета, включая промышленный комплекс для селективного лазерного плавления СЛП-250 с использованием аддитивных технологий, были представлены на Территории инноваций (специальная зона ПМЭФ для презентации проектов в сфере высоких технологий, науки и венчурных инвестиций). Елена Георгиева напомнила, что такие методики, особенно с учетом санкций, крайне востребованы там, где высока потребность в изделиях сложной геометрии, в первую очередь в приборостроении и авиастроении. «Именно поэтому мы предлагаем включить инновационную продукцию, созданную с применением аддитивных технологий, в разработанную правительством РФ таксономию проектов структурной адаптации»,— отметила председатель правления Новикомбанка.

Также Елена Георгиева подчеркнула важную роль человека в создании передовых технологий и необходимость развития профессиональных компетенций для достижения прорыва в условиях инновационной экономики. Совместную работу в этом направлении Новикомбанк будет вести с негосударственным институтом развития «Иннопрактика». Компания, в состав которой входят Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» и Центр национального интеллектуального резерва МГУ им. М. В. Ломоносова, выступает медиатором между представителями науки, бизнеса и власти. Партнерство «Иннопрактики» с Новикомбанком будет направлено на поддержку высокотехнологичных компаний-лидеров, а также проектов развития фонда.

В Новикомбанке подчеркивают, что наращивание кадрового потенциала является ключевой задачей банка и его акционера — «Ростеха», так как без грамотных инженеров, специалистов и руководителей невозможно дальнейшее развитие перспективных проектов в промышленности и достижение технического суверенитета страны.

По мнению Елены Георгиевой, реализация Новикомбанком всех стратегически важных проектов возможна благодаря глубоким отраслевым компетенциям в промышленности и большому опыту финансовой поддержки. «Мы знаем эти проекты изнутри, так как во многих принимали участие еще с первого этапа. В государственную корпорацию "Ростех", нашего акционера, включены предприятия практически всех отраслей промышленности, в первую очередь высокотехнологичных, работающие по всем направлениям в рамках исполнения государственных задач. Все это не позволяет банку остаться в стороне». Мы оказываем экспертную и методологическую поддержку не только на оптимальных условиях финансирования, но и формируем предложения и совместно с «Ростехом» направляем инициативы по развитию промышленности, заключила она.

Ольга Матвеева