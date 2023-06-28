Будут люди — будут города!

Один из ключевых вызовов — нехватка квалифицированного персонала в разных отраслях экономики. Причины парадоксальны: демографическая яма 1990-х и непопулярность рабочих профессий на фоне промышленного роста последних лет. Эта тема стала одной из центральных на минувшем Петербургском международном экономическом форуме. Участники сессий, объединенных в блоке «Народосбережение и качество жизни — основной приоритет», констатировали, что индустриальные компании принимают экстренные меры: инвестируют в развитие персонала, увеличивают соцпакет и зарплаты, внедряют новые технологии. Но в их фокусе также и долгосрочные шаги, которые направлены на повышение качества жизни людей в промышленных городах, на то, что в конечном счете и должно помочь решить демографические, а значит, и производственные вопросы.

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Опросы руководителей из промышленной сферы регулярно фиксируют дефицит инженеров и высококвалифицированных рабочих. Данные рекрутинговых компаний свидетельствуют, что в ответ бизнес инвестирует в обучение сотрудников, повышает зарплатные предложения. Однако кадровая проблема — системная. Ковид и сопутствующие события 2022 года стали лишь отягчающими факторами общей ситуации сокращения воспроизводства населения в России. Так, по словам директора по связям с госорганами hh.ru Виталия Терентьева, количество работников моложе 35 лет в 2022 году сократилось на 1,3 млн человек по сравнению с 2021 годом. Согласно демографическим прогнозам, население России к концу века может сократиться почти на четверть.

Корпоративная рождаемость

«Наша компания представлена в 30 регионах. Основное предприятие находится в Нижегородской области в городе Выксе. За последние 20 лет ОМК построила здесь много новых производственных объектов, создав несколько тысяч современных рабочих мест. Штат завода сегодня — 16 тыс. человек. При этом более тысячи рабочих мест — вакантные. Укомплектованность предприятия персоналом — 95%. Это означает, что некоторые сотрудники даже не всегда могут уйти в отпуск по графику»,— рассказала президент группы ОМК Наталья Еремина на сессии «Будут люди — будет бизнес». Еще 3 тыс. сотрудников, по ее словам, будут необходимы ОМК в течение ближайших лет.

«Программы повышения эффективности уже исчерпали возможности для удовлетворения производства. Ни роботизация, ни внедрение цифровых технологий не могут компенсировать нехватку персонала. Поэтому компания направляет значительные усилия на создание таких условий работы и жизни в этом малом городе, чтобы выксунцы хотели связать с ним свою жизнь, а профессионалы из других регионов стремились сюда переехать»,— говорит госпожа Еремина.

Действительно, крупные предприятия начали активно работать с семьями и молодежью, развивают культуру, улучшают социальную инфраструктуру городов. Работодатели готовы вкладывать деньги, чтобы рождаемость увеличивалась, а смертность уменьшалась, при этом миграционные потоки позволяли решать задачи бизнеса. В этом смысле Выкса может стать примером для других малых городов: сегодня здесь рождаемость на 20% выше, чем по Нижегородской области, а количество многодетных семей за 15 лет увеличилось в 3,5 раза — с 360 до более чем 1250. Причем в большинстве таких семей один или оба родителя — сотрудники завода ОМК.

«Мы не работали на эти показатели специально. Все наши действия очень естественные,— поделилась Наталья Еремина.— Мы понимаем, что детей надо отвести в школу 1 сентября — родителям предоставляем отгул. Если в семье много детей, то даем родителям дополнительный выходной. Мы понимаем, что за детьми ухаживают мамы, поэтому если для мужчин у нас установлен 12-часовой день, то для женщин мы часто делим его на две 6-часовые смены. Все эти действия из заботы о сотрудниках и трансформируются в такие значимые результаты».

Почему многодетные семьи так важны, объяснил на той же сессии полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев: «Чтобы население росло, необходимо, чтобы на каждую женщину детородного возраста приходилось двое и более детей — 2,15, если быть точнее. Кто-то не может, кто-то не хочет, кто-то родил одного… На 2,15 мы не выходим». Изменить ситуацию помогут именно многодетные семьи.

По данным РСПП, более половины крупных компаний имеют в своих соцпрограммах меры поддержки материнства, детства, многодетных семей. К таким мерам относят создание детских центров, семейный отдых, программы психологической поддержки и страхования, а также стимулирующие выплаты.

«Бизнес — активный участник социального развития и вслед за государством ключевой субъект социальной политики. Не случайно, что национальные цели развития, связанные с повышением качества человеческого потенциала, трудовых ресурсов, не просто совместимы, а прямо связаны с эффективным ведением бизнеса»,— констатирует управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП Елена Феоктистова.

Инфраструктура для жизни

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Сразу на нескольких площадках ПМЭФ представители крупных компаний, ссылаясь на внутренние опросы, рассказывали, что люди ценят их как работодателей за надежность, стабильность и заботу. Стабильность и финансовые стимулы для сотрудников вряд ли можно назвать эффективными, если в городе нет социальной инфраструктуры и возможностей самореализации. Как показывает практика, подход к развитию человеческого капитала должен быть комплексным. Людям нужны роддом, хорошая поликлиника, больница, детсады, школы, дополнительное образование, места отдыха, культурная повестка. Отсутствие этого и подталкивает людей менять малые города на крупные центры. Часто масштабным преобразованиям в малых городах препятствует «экономическая целесообразность». Например, строительство медицинского центра в небольшом городе упирается в недостаток средств на эти цели у государства и в отсутствие интереса к таким проектам со стороны частных инвесторов из-за их убыточности. Но при необходимости компании, работающие в регионах, умело находят решения. Так, группа ОМК совместно с правительством Нижегородской области создали в Выксе медицинский округ, объединив в него несколько районов. Таким образом, количество будущих посетителей медцентра увеличилось с 72 тыс. человек до почти 180 тыс. К проекту привлекли ГК «Медси», которая в рамках концессионного соглашения с региональным правительством построит в городе современный клинико-диагностический центр. В эту концессию ОМК передаст медико-санитарную часть с современным оборудованием, а также возьмет на себя обязательства покупать в медцентре ДМС и проводить профосмотры. Сейчас завершают проектирование, строить центр начнут в середине будущего года, запуск запланирован в 2026 году. Этот пример показывает, что комплексное развитие города эффективно, если есть связка государства, бизнеса и общества. Или другой пример — участие муниципалитетов в федеральных конкурсах на благоустройство территорий. Традиционно их проводят в сжатые сроки, так что администрации часто не успевают провести все нужные процедуры, пригласить архитекторов и подготовить проекты. Осложняют ситуацию требования закона о контрактной системе (44-ФЗ), ориентированные на минимальное ценовое предложение на рынке. Такой подход, очевидно, влияет на качество проектов комфортной городской среды, которые муниципалитеты подают на конкурсы. В группе ОМК нашли механизм, как можно эффективно преодолеть и такой барьер. Компания работает с местными администрациями в тандеме: вкладывает собственные деньги в привлечение урбанистов к разработке концепций и подготовке конкурсных альбомов, а администрация подает заявки на конкурсы по благоустройству. Например, Выкса уже дважды становилась победителем конкурсов Минстроя по созданию комфортной городской среды. На федеральные гранты здесь благоустроили центральный парк и набережную. Сейчас город и ОМК готовят новые проекты для участия в конкурсах.

Еще важно иметь возможность долгосрочного планирования работы, поэтому такие партнерства закрепляют официально. Так, на полях ПМЭФ-2023 губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых подписали соглашение о сотрудничестве по развитию Выксы. За пять лет здесь реализуют более десяти крупномасштабных инфраструктурных проектов, а ОМК инвестирует в развитие малого города более 24 млрд руб. Компания построит несколько микрорайонов на 1,7 тыс. квартир для заводчан, индустриально-туристический центр, корпоративный университет, поможет разработать проекты строительства и реконструкции дорог, системы единого водозабора и теплоснабжения.

«Развитие Выксы сегодня неразрывно связано с группой ОМК. Это не только важнейший работодатель, но и инициатор многих положительных изменений в городской среде, социальной, культурной и образовательной сферах. Благодаря этому Выкса не только сохраняет статус важнейшего промышленного центра, но и развивает новые направления, например туризм. Все это синхронизируется с мероприятиями национальных проектов и федеральных программ, позволяя делать Выксу привлекательнее для жизни и работы»,— отметил в ходе подписания соглашения губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Все профессии нужны

Особенность моногородов — ограниченный выбор сфер деятельности для их жителей. В основном это специальности одного профиля, например металлургии. Под них выстроена система профориентации и образования. С одной стороны, это помогает действующим предприятиям получать новые кадры, но с другой, люди, желающие развиваться в других сферах, вынуждены уезжать и искать применение себе в других местах. Менять ситуацию помогают системная поддержка и развитие креативных индустрий, малого бизнеса, НКО, добровольчества, социального предпринимательства. Важный аспект — развитие образовательных программ, ранняя профориентация, повышение качества отбора. Важно, чтобы еще в школе подростки уже видели для себя широкий спектр развития карьеры.

В Выксе на базе металлургического колледжа в рамках федеральной программы «Профессионалитет» при поддержке ОМК открыли региональный образовательно-производственный центр металлургии. А для того, чтобы привить любовь к инженерным профессиям, еще со школы действует необычная программа профориентации. Фонд «ОМК-Участие» тиражирует в Выксе программу «Учебный день в музее». Проект получил название ProГУЛ — Городской учебный ландшафт, что отражает замысел программы — за счет разнообразия мест для уроков превратить в школу всю Выксу. В проекте участвуют учителя из 11 школ округа. Математику, физику, историю и другие предметы школьники изучают не только за партами, но и в музейных залах, городском парке и цехах завода. Если в 2021 году в ней участвовали 350 детей, то за пять месяцев 2023 года их число превысило 1,4 тыс. По статистике прошлых лет 60% школьников после посещения таких экскурсий выбрали технические специальности в средне-специальных учебных заведениях и инженерные — в вузах.

Еще около 20% школьников проявили интерес к креативным специальностям. Для них в Выксе сейчас тоже есть предложения. В 2011 году в городе прошел первый фестиваль городской культуры, призванный отвлечь подростков от вредных привычек и разнообразить досуг. Инициатором проекта стал благотворительный фонд «ОМК-Участие». Начиналось все с фестивалей молодежной культуры: открывали площадки для экстремальных видов спорта, проводили мастер-классы, концерты, уличные художники расписывали стены домов. Потом в город начали приезжать художники и архитекторы со всего мира, чтобы совместно с выксунцами создавать творческие проекты. «Выкса-фестиваль» можно считать импульсом для появления в городе новых общественных пространств, в том числе современной библиотеки и арт-пространства, культурного центра и арт-резиденции для современных художников. Сегодня «Выкса-фестиваль» известен как крупнейший из региональных фестивалей. В город приезжают десятки тысяч туристов. Столь высокий интерес к небольшому городу — предмет местной гордости и способ реализации творческой энергии горожан. Пока большинство событий фестиваля готовят приглашенные художники из крупных городов. Но цель организаторов фестиваля — воспитать в Выксе собственное креативное ядро. Для этого в 2023 году в городе открыли продюсерский центр, в котором выксунцы под руководством наставников будут уже самостоятельно придумывать и организовывать городские культурные события.

«"Выкса-фестиваль" проходит уже не первый год. Для организации столь масштабных событий мы традиционно привлекали внешних экспертов высокого уровня. Однако сегодня в городе есть огромная потребность в местных специалистах, способных делать большие проекты в культурной сфере, чувствующих и понимающих индивидуальность Выксы. Нам нужны профессионалы, хорошо знающие город, понимающие особенности выксунцев, их интересы. Именно поэтому мы открыли в Выксе продюсерский центр»,— говорит Ирина Седых, основатель «Выкса-фестиваля», председатель попечительского совета фонда «ОМК-Участие».

Ирина Седых в рамках панельной дискуссии «Социальные партнерства как новое конкурентное преимущество» проходившей на ПМЭФ-2023, также отметила значимость реализации культурных и социальных инициатив для повышения качества жизни людей в российских регионах.

«Городов, подобных Выксе, в России достаточно. Везде живут люди. Многие гордятся местом своего рождения, хранят и проносят через всю жизнь любовь к своей малой родине. Крайне важно, как мне кажется, беречь этих людей, повышать качество их жизни, давать им больше причин для гордости. Чтобы не возникало желания уезжать из дома в другие регионы»,— говорит Ирина Седых.

Индустрия гостеприимства

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Сегодня многие промышленные предприятия развивают промышленный туризм. Для заводов это способ показать современные производства, помочь привлечь в цеха молодежь. А туристы, которые приезжают в малые города, способствуют развитию местного бизнеса. В 2018 году туристические маршруты запустили на заводе ОМК в Выксе. Всего в каких-нибудь пяти часах от Москвы туристы могут почувствовать мощь отечественной индустрии, увидеть, как плавят сталь. Ежегодно по четырем маршрутам промышленного туризма выксунский завод ОМК посещают более 2 тыс. человек.

Сейчас в Выксе ОМК при поддержке правительства Нижегородской области и администрации города строит индустриально-туристический центр «Шухов парк». Его создают на месте первого железоделательного завода братьев-промышленников Андрея и Ивана Баташевых, который они построили в середине XVIII века. Площадь парка — 10 га. Территория состоит из трех частей. Прогулочная, вдоль набережной рукотворного пруда с детскими игровыми площадками и местами отдыха. Зеленая парковая часть, где проложены маршруты для прогулок, веревочный парк, велотрасса и многое другое. В музейно-исторической части будут центр детского развития «Кванториум», а также уникальные инженерные конструкции инженера Владимира Шухова. Это сетчатые своды, перекрывающие площадь 2,8 тыс. кв. м, без поперечных опор и гиперболоидная 32-метровая водонапорная башня. Конструкции отреставрируют и перенесут в парк с территории действующего завода.

Одно из ключевых мест «Шухов парка» — музейный комплекс «Центр промышленного прогресса», первый в России металлургический музей мирового уровня. Он станет не только площадкой для сохранения индустриального наследия и магнитом для туристов, но и точкой для формирования новых смыслов, говорят в ОМК. Будущий центр поможет прививать школьникам и студентам любовь к истории, науке и технике, геологии и инженерным профессиям, поможет развивать технические кадры для промышленности.

«Шухов парк» планируют открывать поэтапно. Полностью он заработает к 2027 году и станет новым стимулом для развития экономики Выксы. Подобные культурно-туристические проекты обладают мультипликативным эффектом и способствуют развитию смежных отраслей. Прогнозируется, что после запуска «Шухов парка» турпоток в Выксу вырастет до 160 тыс. в год.

В глобальном партнерстве

«Из-за нехватки квалифицированного персонала, в том числе на промпредприятиях, города сегодня конкурируют между собой. Наш опыт показывает, что для создания оптимальных условий для жизни, в том числе в малых промышленных городах, необходимо работать комплексно, системно и долгосрочно. Создавать устойчивые партнерства с государством и бизнесом, развивать и поддерживать диалог с местными жителями. Выходить за пределы своего завода, от завода — в город, от сотрудников — ко всем людям. Только так мы сможем решить вопросы демографии. А будут люди — будут и города»,— резюмирует Наталья Еремина.

Екатерина Кузнецова