Сегмент ПО — самый растущий в IT

IT-холдинг Т1 на ПМЭФ анонсировал запуск вендора программного обеспечения НОТА. Компания займется развитием текущих и разработкой новых технологических решений для крупного и среднего бизнеса и госкомпаний. Помимо продуктового направления в НОТА также войдет аналитическое агентство, команда которого возьмет на себя построение и реализацию цифровых стратегий, а также подготовку исследований в области цифровизации. О том, какие решения НОТА предложит заказчикам, как будет развивать партнерскую сеть и какие перспективы видит на рынке СНГ, “Ъ” рассказал заместитель гендиректора по развитию бизнеса компании Антон Спирин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель гендиректора по развитию бизнеса компании Т1 Антон Спирин

Фото: Предоставлено пресс-службой Т1 Заместитель гендиректора по развитию бизнеса компании Т1 Антон Спирин

Фото: Предоставлено пресс-службой Т1

— Т1 анонсировал запуск собственного вендора программного обеспечения НОТА, можете рассказать подробнее, как будет строится его продуктовый портфель и какие решения в него войдут?

— Мы стремимся стать одним из лидеров рынка бизнес-приложений. Текущий продуктовый портфель мы формировали исходя из нескольких критериев. Во-первых, исходили из компетенций, которые были у нас в холдинге Т1, а мы более 20 лет занимались бизнес-приложениями от сторонних производителей, таких как Oracle, IBM, SAP и другие. Когда они ушли с рынка, это стало для нас своего рода индикатором того, что надо усиливать направление разработки собственных продуктов. Второй критерий, по которому мы принимаем решение об инвестициях в продукт,— емкость потенциального рынка и понимание заказчиков на уровне индустриальной специфики и даже конкретных компаний. И, конечно, желательно, чтобы изначально у нас был якорный проект среди лояльных клиентов, которые готовы с нами идти сразу в разработку продукта в обмен на долгосрочные преимущества.

Таким образом, на сегодняшний день мы сформировали портфель, который состоит из нескольких полноценных направлений автоматизации. Это инструменты для разработки цифровых продуктов и мониторинга, представленные линейкой «Сфера». «Сфера» включает более 40 различных продуктов, которые могут продаваться как вместе, в качестве комплексной платформы IT-производства с передовой методологией, так и по отдельности. Сейчас импортозамещение инструментов разработки ПО — важнейшая задача не только для бизнеса, но и для государства в целом.

Второе направление — улучшение клиентского опыта, наша CRM-система. На ее базе уже есть отраслевые решения, например Т1 Сollection (система, автоматизирующая взыскание задолженности и работу с должниками) для банков, которое мы уже внедряем у ряда клиентов не только в России, но и в СНГ. Также у нас есть CPQ-модуль для промышленных компаний — это система управления промышленным продуктовым каталогом, коммерческими предложением и так далее.

Еще одно большое направление — корпоративные коммуникации. Рынок уже знает наш продукт DION, с помощью которого можно удобно взаимодействовать с коллегами и контрагентами: от удаленных видеовстреч, интегрированных с корпоративной адресной книгой и календарем, до чатов и прочих инструментов совместной работы.

Недавно мы выпустили продукт «Комитет.Онлайн» — сервис для автоматизации работы коллегиальных органов. Еще мы занимаемся темой HR-tech и нишевыми корпоративными решениям, такими как EasyTax — налоговый мониторинг. Эта система реализует онлайн-обмен финансовыми данными с ФНС и позволяет компании избежать камеральных проверок. Мы рассчитываем, что в перспективе обмен данными у бизнеса будет и с другими ведомствами.

Также недавно мы анонсировали и начали развивать направление информационной безопасности, к нам присоединилась очень сильная команда, которая будет выводить на рынок новые продукты.

— На какие категории заказчиков вы ориентируетесь?

— Наша ДНК — работа с крупным бизнесом. Если говорить про индустрии, то уже упомянул финансовый сектор, промышленность, также мы работаем с нефтегазовой отраслью, ритейлом, телеком-компаниями, добывающими индустриями. Чаще всего это крупные предприятия, имеющие территориальную распределенность и высокие требования к безопасности, производительности, масштабируемости и так далее. Мы создаем решения именно для них с учетом всех этих требований.

— Сейчас рынок разработки софта активно растет. За счет чего планируете конкурировать с другими вендорами?

— Мы действительно конкурируем с другими отечественными вендорами и с иностранными системами, которые до сих пор остаются в ландшафте некоторых наших заказчиков, но с западными разработчиками конкуренции классическом понимании уже нет — здесь скорее играет роль долгое принятие решений о переходе на отечественное ПО, а мы их стараемся ускорить со своими продуктами. В случае с отечественными конкурентами действительно много вендоров сейчас усиливаются, привлекают дополнительные инвестиции. Мы отличаемся тем, что в рамках холдинга Т1 имеем доступ к существенному объему человеческих ресурсов и бесценному опыту крупнейших проектов и за счет этого можем создавать более технологически зрелые продукты на базе самой современной архитектуры под потребности крупного бизнеса.

Зачастую встречается такая ситуация, когда вендор начал работать на рынке более десяти лет назад, создал достаточно функциональный продукт, но архитектура и технологический стек делают его заведомо устаревшим и ограниченным в развитии, недостаточно гибким и быстрым. Мы же сразу используем самые современные подходы, у нас есть для этого необходимые специалисты и опыт. Если нам требуется расшириться, привлечь людей, мы делаем это достаточно быстро и успешно за счет сильного HR-бренда Т1.

Поскольку наши продукты были представлены рынку недавно, мы делаем ставку на экспертизу при личном взаимодействии с клиентами. Для этого у нас даже есть внутреннее консалтинговое подразделение, которое поддерживает продажи. Мы очень сильно фокусируемся на глубоком погружении в потребности клиентов и предлагаем им лучшие практики, которые формировались на базе нашего опыта последние 20 с лишним лет. Более того, мы активно вовлекаем клиентов в развитие продуктов, собираем обратную связь, учитываем ее в «дорожных картах» развития наших сервисов и выполняем обещания по созданию нового функционала.

Сейчас самое главное для нас — создать ценный продукт, который заказчики готовы развернуть у себя для решения бизнес-задач и рассказать об этом рынку. Зачастую мы предлагаем достаточно интересные стратегические условия сотрудничества. Здесь я детали раскрывать не буду, но по клиентам, которых мы представим по итогам этого года, будет очевиден интерес рынка к нашим решениям и формату сотрудничества.

—Какие решения сейчас наиболее востребованы заказчиками? В каких сферах еще сохраняется высокая зависимость от зарубежных продуктов?

— Я бы выделил спрос среди крупного бизнеса на импортозамещение самых бизнес-критичных систем. Например, это может быть автоматизированная банковская система, которая базируется на иностранных составляющих. В промышленных компаниях это могут быть ERP (системы управления предприятием) на базе того же SAP. Уже есть отечественные продукты, которые позволяют осуществить переход с этих решений на практике. Также в приоритете быстрые победы, например замена зарубежных сервисов корпоративных коммуникаций. Это дается достаточно просто, таких практик мы видим очень много.

Зависимость от иностранных вендоров сохраняется в части сложных PLM-систем (Product Lifecycle Management: прикладное ПО для контроля над жизненным циклом выпускаемой продукции).

Работа в этом направлении идет, но это требует сложной экспертизы, времени и финансовых вложений. Также выделю доступ к иностранным репозиториям кода с open-source (открытое программное обеспечение), потому что есть риск ограничения доступа к ним для российских пользователей. Нашей стране нужен свой собственный национальный репозиторий ПО с открытым кодом, который будет наполняться тысячами и даже миллионами разработчиков.

Еще я бы выделил, наверное, зависимость от инструментов для IT-разработки. Это в том числе наша зона внимания с платформой «Сфера».

— Как вы будете выстраивать дистрибуцию продуктов?

— Планируем внедрять наши продукты заказчикам через партнерскую сеть, уже сегодня у нас порядка 20 партнеров, и до конца года мы планируем увеличить это число кратно. Мы проводим обучение партнеров нашим продуктам. Поскольку мы недавно вышли на рынок и развитие партнерской сети требует времени, мы стараемся сформировать сильнейшую команду продаж внутри компании, в том числе за счет специалистов с успешным опытом в западных компаниях, покинувших наш рынок. Безусловно, команда активно вовлекает в процесс работы с клиентами наших партнеров и передает им опыт, по сути обучая их собственным примером и поддерживая.

— Какие основные преимущества дает партнерство с Т1 в этой сфере?

— Мы много инвестируем в продукты, в НОТА у нас действительно большая команда разработчиков — 1,5 тыс. человек, это позволяет сделать уникальные по своему масштабу продукты, подходящие для крупного бизнеса. И эту ценность мы готовы разделить с нашими партнерами в виде возможности перепродавать наши решения, зарабатывать на их поддержке и внедрении. Мы инвестируем в партнеров, помогаем им формировать команды, обучаем их; также мы очень активны в части маркетинга и обязательно вовлекаем в эти активности наших партнеров, чтобы мы совместно находили новых заказчиков.

В 2023 году мы создали и запустили партнерскую программу Т1, этим занимается отдельная команда внутри компании, которая защищает интересы партнеров в проектах с нашими клиентами. Своей целью ставим создание самой развитой партнерской экосистемы, которая будет нашим ключом к масштабированию бизнеса с точки зрения как продаж, так и внедрения. Уже на старте стали очевидны естественные ограничения: необходимо отработать большое количество клиентов и к каждому подойти индивидуально. Партнеры помогают нам это делать в масштабе, соответствующем спросу.

— Какую долю рынка разработки софта вы планируете занять в ближайшей перспективе? Есть ли у вас прогнозные показатели по выручке от разработки софта на ближайший год?

— В целом, по прогнозам, рынок программного обеспечения в России в период с 2021 по 2025 год вырастет на 40%, это самый растущий сегмент IT-рынка. Мы стремимся стать одним из лидеров рынка бизнес-приложений с выручкой в десятки миллиардов рублей в долгосрочной перспективе. Если говорить про текущий год, то здесь речь идет о нескольких миллиардах рублей.

— Вы также отмечали, что планируете выйти на рынок СНГ. О каких странах идет речь? Планируете ли развивать партнерскую сеть в этих регионах?

— Да, мы видим заинтересованность в выходе на рынки СНГ, прежде всего сейчас речь идет о новых для нас рынках — это Казахстан, Узбекистан, мы уже проводим там определенную работу, обсуждаем потенциальные сделки и партнерства. Стратегически в этих странах мы будем работать только через партнерскую сеть. У нас также есть проекты в Республике Беларусь, Азербайджане и Армении.

— Почему вы считаете рынок СНГ перспективным с точки зрения экспорта российских программных решений?

— Несколько факторов. Первое — это действительно растущие рынки, второе — они русскоговорящие и дружественные, что тоже немаловажно. Кроме того, опытные IT-предприниматели, которые работали в России, СНГ и входили на зарубежные рынки, даже западные, понимают, что если продукт прошел рыночный арбитраж с достаточно требовательными российскими корпоративными заказчиками, то при должной локализации на других рынках он тоже будет успешным. На рынках СНГ есть еще дополнительные преимущества для нас в том, что российские продукты там зачастую нативно более понятны. Именно поэтому мы считаем этот регион потенциально интересным.

Матвей Соколов