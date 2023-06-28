«Импортозамещение — это создание уникального продукта»

Технологический суверенитет стал одной из главных тем для панельных дискуссий на ПМЭФ в нынешнем году. “Ъ” поговорил с гендиректором «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кириллом Липой о том, насколько вопросы локализации актуальны для российской отрасли машиностроения, каким экспортным потенциалом она обладает и какие кадры сейчас востребованы у профильных предприятий больше всего.

Гендиректор «Трансмашхолдинга» (ТМХ) Кирилл Липа

Фото: предоставлено ТМХ

— Многие дискуссии на ПМЭФ-2023, как и в прошлом году, были посвящены вопросам импортозамещения, ставшим актуальными из-за санкций ряда западных стран. Повлияли ли они на работу ТМХ? Насколько локализовано производство вашей компании?

— Сразу скажу, что мы в ТМХ определили технологический суверенитет как стратегическую задачу еще более десяти лет назад, когда невозможно было предположить события 2022 года. Мы понимаем, что главная цель не копирование иностранных разработок, а создание уникального продукта, и этот процесс будет эффективным только тогда, когда мы будем создавать собственные конкурентные технологии.

Поэтому стратегия промышленного развития холдинга всегда была направлена на расширение собственных компетенций в разработке и производстве подвижного состава. Практически по всей номенклатуре импортных комплектующих мы стремились расширить и создать собственное производство или поддержать местных поставщиков. Введение рестрикций в отношении России потребовало оперативных изменений, начиная от цепочки поставок, а подвижной состав пришлось адаптировать к новой номенклатуре комплектующих изделий. На сегодняшний день по всем видам подвижного состава созданы модификации, не зависящие от поставок из недружественных стран. Эта работа была успешно завершена в конце прошлого года. Отдельные образцы подвижного состава еще проходят испытания, в то время как многие уже поставляются заказчикам.

На сегодняшний день замещено более 1,5 тыс. компонентов, включая мелкую номенклатуру: от контакторов до клемм и разъемов. Созданы новые прорывные модели подвижного состава, базирующиеся на отечественных технологиях и компонентах. В частности, контактно-аккумуляторный электровоз ЭМКА2 будет представлен профессиональному сообществу на отраслевой выставке «PRO Движение 1520». На новом тепловозе 3ТЭ28 установлен отечественный двигатель вместо зарубежного. На сегодня локомотив уже успешно прошел опытный пробег и подтвердил свои характеристики. К августу—сентябрю начнутся его поставки в РЖД. Серийно поставляемые локомотивы в адрес РЖД — 2ТЭ25КМ и «Ермак» — на 99,9% состоят из российских комплектующих. В июне получил сертификат пригородный электропоезд ЭП2ДМ — полностью отечественная разработка.

Поезд метро «Балтиец», который был разработан специалистами ТМХ в соответствии с техническим заданием Петербургского метрополитена, опираясь на полученный опыт эксплуатации подвижного состава, поставленного в прежние годы, к концу первого квартала этого года был полностью переведен на отечественные комплектующие. «Балтиец» — 100% российская разработка: он спроектирован инжиниринговым центром «ТМХ Инжиниринг», а дизайн подвижного состава разработан Национальным центром промышленного дизайна и инноваций «2050.Лаб».

На сегодня вся конструкторская документация ТМХ — собственные разработки холдинга. «ТМХ Инжиниринг» создает продукт, ориентированный на отечественные комплектующие, которые по качеству не уступают иностранным. Таким образом, холдинг обеспечивает не только безопасность на подвижном составе, но и безопасность будущего, что особенно важно в условиях непредсказуемой геополитической обстановки. Конструкторская документация содержит на каждый блок по несколько комплектаторов для обеспечения безопасности поставки.

В работе с поставщиками ТМХ также многие годы ориентируется на развитие отечественной компонентной базы.

Холдинг стремится формировать долгосрочные программы партнерства и развития, которые создают благоприятные условия для становления инновационных высокотехнологичных производств.

Сегодня ТМХ активно работает над созданием и внедрением в перспективный подвижной состав основных узлов и элементов, которые приходят на смену импортным аналогам. Наиболее яркий пример — создание в Твери промышленного технопарка КСК, на территории которого разрабатываются и выпускаются ключевые компоненты для современного рельсового транспорта: электрика и электроника, климатическое оборудование, элементы интерьера и экстерьера и др. Численность персонала уже сейчас более 2 тыс. человек. Номенклатура производимых резидентами технопарка компонентов превышает 300 наименований. Благодаря всем этим усилиям по итогам первого квартала этого года локализация нашего производства составила 99%.

— Одна из ключевых составляющих импортозамещения в отрасли машиностроения — возможность создавать двигатели из отечественных комплектующих. Как вы сейчас развиваете такие проекты?

— ТМХ, в состав которого входят предприятия, чей профиль — двигателестроение, инвестирует значительные средства в отрасль. Для развития и повышения эффективности двигателестроительной деятельности в холдинге в конце 2020 года была образована компания «ТМХ Энергетические решения» (ТМХ ЭР). Ее специалисты разрабатывают и производят комплексные энергетические решения для большинства видов транспорта, в том числе с применением альтернативных видов топлива. Одно из конкурентных преимуществ и важных для заказчиков компетенций ТМХ ЭР — наличие двух собственных продуктов: дизель-генераторов и накопителей энергии. Среди разработок ТМХ — работающий исключительно на газе двигатель внутреннего сгорания для тепловозов, первый гибридный тепловоз, который работает на дизельном топливе, но имеет электрические накопители.

Комплексное обновление Коломенского завода — один из крупнейших проектов развития, реализуемых в ТМХ. В рамках инвестиционной программы на предприятии создаются новые производства ключевых компонентов дизельных двигателей, строится центр испытаний дизелей, происходит увеличение сборочных мощностей по выпуску и ремонту двигателей с 500 до 1150 единиц в год. Пропускная способность нового локомотиворемонтного цеха должна составить до 110 секций в год. Общая сумма инвестиций в Коломенский завод за 2018-2022 годы превышает 12,5 млрд руб.

— Одно из соглашений, которые вы подписали на ПМЭФ, как раз касается его дальнейшего развития, так?

— Да, Коломенский завод станет ядром одноименного двигателестроительного кластера — научно-производственного объединения на территории Московской области, целью которого является обеспечение российской энергетики и транспорта современными и надежными двигателями.

На территории кластера будут производить уникальные двигатели в диапазоне 0,8–7,3 мВт, регуляторы частоты вращения и пусковые преобразователи. Они могут быть использованы для маневровых и магистральных тепловозов, судовой техники, а также на предприятиях атомной и малой энергетики. Кластер начнет работу до конца 2023 года, а в 2027 году завершится ввод всех сопутствующих объектов социальной и образовательной инфраструктуры.

Нашим партнером в этом проекте выступило правительство Московской области. Оно окажет содействие в развитии социальных аспектов. Хочется отметить, что появление самого такого понятия, как кластер, очень важно. Поскольку эта форма взаимодействия позволяет усилия и возможности правительства, в частности привлечение средства Фонда развития промышленности, объединить с возможностями регионов для достижения общего результата, в том числе создания новых рабочих мест.

Помимо соглашения с правительством Московской области в ходе ПМЭФ мы также подписали соглашение о взаимодействии с правительством Чувашии и ООО «Трансэнергопром», которое подразумевает запуск пилотного проекта по строительству объекта распределенной генерации на базе газопоршневой установки — зарядной станции для электромобилей в селе Шоршелы Мариинско-Посадского района Чувашии. В качестве источника энергии для станции должен быть использован новейший дизельный двигатель 1–9ГМГ, созданный специалистами Инжинирингового центра двигателестроения ТМХ и построенный на входящем в состав компании «ТМХ Энергетические решения» Коломенском заводе.

Кроме того, мы заключили соглашение с акционерным обществом «Акционерный банк "Россия"», которое подразумевает комплексное банковское обслуживание ТМХ, финансирование текущей деятельности, инвестиционных проектов и программ ТМХ, финансовое консультирование, организацию банком финансирования сделок, связанных с покупкой и продажей активов, а также совершенствование и развитие системы расчетов холдинга со своими контрагентами.

— Как вы уже сказали, ТМХ давно занимается импортозамещением в отрасли машиностроения. Как вы оцениваете те меры поддержки, которые предоставляет бизнесу государство? Достаточно ли их или нужны какие-то новые подходы?

— В целом, конечно же, меры государственной поддержки помогают предприятиям холдинга в решении обширного спектра задач, и каждый такой инструмент по-своему важен. Предприятия ТМХ активно пользуются как общеотраслевыми мерами поддержки, так и мерами, разработанными специально для транспортного машиностроения.

Так, например, за последние годы наиболее востребованными для нас оказались инструменты льготного кредитования на пополнение оборотных средств: только за прошлый год предприятиями холдинга было получено льготных кредитов на сумму более 45,6 млрд руб. Еще один важный для нас инструмент — субсидирование транспортировки продукции за рубеж, благодаря которому мы за последние пять лет получили порядка 1,3 млрд руб. Наконец, для нас актуально и субсидирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, благодаря которому мы за последние пять лет смогли получить порядка 300 млн руб. в виде субсидий.

С помощью средств Фонда развития промышленности (ФРП) мы реализуем масштабную инвестиционную программу на общую сумму порядка 45,3 млрд руб., включая 36 млрд руб. заемных средств ФРП, направленную на замещение всех критических компонентов и производство нового поколения техники, базирующейся на отечественных технологиях.

Инвестиционная программа позволит к 2025 году модернизировать производство современной железнодорожной техники: тепловозов, электровозов, вагонов метро и рельсовых автобусов, пассажирских вагонов, электропоездов, а также дизельных двигателей. Реализуется комплексный проект по развитию двигателестроения для нескольких стратегических отраслей российской экономики: судостроение, атомная энергетика, железнодорожный транспорт, малая энергетика. Этот проект — пример сотрудничества частных инвесторов и государства в лице ФРП (общий объем инвестиций в проект составляет порядка 32,2 млрд руб., включая 25,6 млрд руб. заемных средств ФРП). Компетенции и опыт позволят ТМХ реализовать не только эту программу, но и стать центром локализации для других машиностроительных предприятий.

— Наряду с импортозамещением растет внимание государства и бизнеса и к экспортному потенциалу различных отраслей. Как вы видите свое развитие на внешних рынках?

— Техника ТМХ сегодня эксплуатируется более чем в 35 странах мира, и, несмотря на давление со стороны западных стран, качественная российская продукция остается востребована другими государствами. Есть традиционные рынки, где ТМХ давно и успешно работает: поставляет магистральные и маневровые тепловозы в Монголию, поезда метро в Азербайджан и Узбекистан, тепловозы и электровозы в Узбекистан, пассажирские вагоны в Казахстан, Беларусь и другие страны бывшего СССР. Есть также исторически близкие холдингу рынки европейской колеи — Болгария, Венгрия. А есть и совершенно новые рынки — это Египет, Аргентина, Индия, и сейчас мы продолжаем развивать с ними сотрудничество.

Например, в этом году ТМХ выиграл лот 1 тендера, который предусматривает поставку в Индию и сервис в течение 35 лет 120 16-вагонных электропоездов со спальными местами для эксплуатации на скорости 160 км/ч. Проект — часть большой программы по техническому перевооружению индийских железных дорог на междугородних маршрутах. В этом тендере ТМХ обошел таких мировых игроков, как Alstom, Stadler и Siemens.

Еще один наш приоритет — страны СНГ и ЕАЭС. Условия эксплуатации техники в странах ЕАЭС близки, ведь потребителей из стран Евразийского союза объединяет с предприятиями ТМХ не только сотрудничество в современной истории, но и очень долгие исторические связи. На протяжении десятилетий нас объединяла не только общая железнодорожная колея, но и транспортные технические стандарты, инфраструктура, а также высшие профильные учебные заведения некогда огромной страны.

ТМХ проводит активную работу по экспортным проектам как на Евразийском пространстве, так и в других дружественных России странах, оставаясь надежным партнером промышленных и транспортных комплексов и секторов экономики стран ЕАЭС.

Так, например, в Казахстане уже завершена пробная эксплуатация тепловоза 2ТЭ25КМ производства Брянского машиностроительного завода (входит в ТМХ). Планируется поставка в Казахстан 50 магистральных грузовых тепловозов.

В Беларуси завершены тестовые испытания нового модифицированного карьерного самосвала БелАЗ-75304 с российским двигателем, произведенным на Коломенском заводе. Впереди — испытания в реальном карьере.

Также ТМХ выступает как промышленный инвестор. Активное вовлечение в цепочку производства промышленных предприятий, расположенных в странах ЕАЭС, и трансфер технологий позволяют оптимизировать производственные расходы и повысить уровень локализации производства.

— Нужны ли вам какие-то меры поддержки экспорта?

— Все экспортные проекты, в том числе на пространстве ЕАЭС, реализуются при активном участии различных институтов государства. Например, Российский экспортный центр (РЭЦ) адаптировал меры поддержки к новым реалиям. Разработан новый упрощенный механизм компенсации затрат на транспортировку промышленной продукции, наиболее востребованной меры поддержки для компаний промышленности. Отмечаем эффективность наиболее востребованных нами механизмов государственной поддержки высокотехнологичного экспорта — это субсидирование транспортировки, сертификация на внешних рынках, финансирование части затрат, связанных с продвижением высокотехнологичной, инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки.

— Сейчас на рынке труда РФ складывается дефицит определенных кадров. Ощущаете ли вы его и как работаете с этой проблемой?

— Как крупный российский работодатель — а на наших предприятиях в совокупности заняты более 100 тыс. человек — мы, конечно же, испытываем определенные сложности при наборе сотрудников. Мы регулярно проводим измерение привлекательности нашего бренда как работодателя, измеряем текучесть кадров, причем могу отметить, что на наших предприятиях она невысокая. И, конечно, мы понимаем, что развитие наших сотрудников связано с обучением. Мы внедряем технологии электронного, удаленного обучения, готовим свои видеоматериалы, чтобы наши сотрудники могли повышать свой уровень, осваивать дополнительные профессии. Мы делаем ставку на мультикомпетенции, чтобы люди имели возможность развивать навыки, в том числе в новых областях, и занимать новые профессиональные ниши, которые образуются.

Также мы получили лицензию на корпоративный университет. Наш основной ориентир — собственная потребность в кадрах, однако нам есть и чем поделиться с другими. Мы считаем, что ТМХ достаточно хорошо продвинулся в области технологий. Наши специалисты, которые работают на современных станках и производят современную продукцию, обладают продвинутыми знаниями и являются лидерами рынка.

Тот университет, который мы создаем, призван готовить специалистов за счет лидерского качества наших предприятий. При этом наши заводы также встроены в региональную среду, что позволяет нам увеличивать численность сотрудников.

Интервью взяла Анастасия Воробьева