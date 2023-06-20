В результате ЧП на Тамбовском пороховом заводе погибли четыре человека

В 14:10 20 июня в оперативную дежурную смену главного управления МЧС по Тамбовской области поступило сообщение «о хлопке» в промышленном здании на проспекте Труда, 23 в Котовске. По предварительной информации ведомства, произошло возгорание на Тамбовском пороховом заводе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: prokotovsk.info Фото: prokotovsk.info

В МЧС отметили, что на место пожара выехали четыре отделения пожарной части №9, два отделения и автолестница специализированной пожарной спасательной части №1, два отделения пожарной спасательной части №2, одно отделение пожарной спасательной части №3, одно отделение пожарной спасательной части №4 и два отделения пожарной части №5 (всего около 16 человек).

По информации ведомства, площадь пожара составила 1 кв. м, а в 14:17 было ликвидировано открытое горение. По данным местных СМИ, взрыв произошел в цехе №3. В результате пострадали не менее шести человек, из которых четверо - погибли.

В правительстве области заявили, что причиной пожара стал «человеческий фактор» и «однозначно - это не теракт». «Работникам завода и жителям соседних насланных пунктов ничего не угрожает. Предприятие работает в штатном режиме. Его технологический цикл не нарушен, а производство не остановлено»,- добавили в облправительстве. Там подтвердили, что «есть человеческие жертвы», и «вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана». Глава региона Максим Егоров прервал рабочую поездку по области и «срочно выехал на место ЧП».

Следователи и криминалисты областного управления СКР выехали на место возгорания на территории завода, рассказали в ведомстве.

В марте 2016 года из-за взрыва на том же предприятии В Котовске погибли пять человек. Как выяснило следствие, тогда ученик вместе с усреднителями и контролером находился в отделении укупорки порохов, где произошло действие разряда статического электричества, накопившегося на его одежде, содержащей синтетические волокна, от чего произошло воспламенение. Было разрушено одно из зданий завода, повреждены и уничтожены оборудование и готовая продукция. Размер ущерба составил более 32 млн руб.

Владимир Зоркий