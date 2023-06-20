КГА возобновило разработку градостроительной документации на метро до Пулково

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга по заявлению комитета по развитию транспортной инфраструктуры выдал новое задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории на перспективный участок Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции «Проспект Ветеранов» до аэропорта Пулково. Градостроительную документацию необходимо сдать до 15 декабря 2024 года.

Предыдущее задание КГА, выданное в феврале 2021 года со сроком исполнения до 20 августа 2022 года, в мае нынешнего было отменено в связи с истечением срока действия.

Протяженность будущего участка метро — 7,23 км, пропускная способность — 33 пары поездов в час. Согласно действующей отраслевой схеме развития метрополитена в Санкт-Петербурге, предусмотрено строительство трех станций — «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково».

Как писал «Ъ-СПб», в октябре 2020 года объявленный КРТИ конкурс на подготовку планировочной документации выиграло АО «Институт Гипростроймост — Санкт-Петербург», обязавшись исполнить контракт за 36,9 млн рублей.

Вячеслав Калашников

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