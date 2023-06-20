В Ярославле тушат склады с лакокрасочной продукцией

В Ярославле пожар на складе с лакокрасочной продукцией локализован на площади 2500 кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

Сообщение о пожаре в одноэтажном складском помещении на проспекте Октября в Ярославле поступило в 5:40 утра 20 июня. Пожару был присвоен третий, максимальный для Ярославля ранг, спустя час его снизили до 2-го. Изначально в МЧС сообщали об открытом горении на площади 50 кв. м, в 7:36 утра пожар был локализован на площади 2500 кв. м.

«Ликвидация пожара на данный момент не объявлена. На месте работают 25 единиц техники и 75 человек личного состава»,— уточнили в МЧС.

Складское помещение принадлежит двум собственникам: ООО СК, основным видом деятельности которого является производство красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик, а также ООО «НПП Краску.ру».

Пожар виден из всех районов Ярославля, очевидцы говорят о сильном химическом запахе в центре города. Проверку по факту возгорания начали в прокуратуре Ярославской области. «Прокуратура Ярославской области контролирует установление обстоятельств и причин пожара»,— уточнили в ведомстве.

Андрей Иванов, Ярославль