Андрею Смышляеву грозит восемь лет лишения свободы

Как стало известно «Ъ-Уфа», гособвинение попросило приговорить бывшего владельца сети шинных центров «Таганка» Андрея Смышляева к восьми годам лишения свободы. Господин Смышляев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по заявлению ООО «Нокиан шина» — российского подразделения концерна NokianTyres. По мнению следствия, Андрей Смышляев получил от компании автомобильные покрышки на 1,5 млрд руб., но не расплатился за них, а также, сообщало региональное управление СКР, «совершил действия, заведомо повлекшие неспособность организации в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам в сумме более 2,8 млрд рублей».

С конца 2018 года бизнесмен находился в федеральном и международном розыске. В мае 2019 года Андрей Смышляев был задержан на своей вилле на берегу озера Комо по запросу об экстрадиции. Летом 2020 года апелляционный суд Милана удовлетворил иск Генпрокуратуры России об экстрадиции бизнесмена в Россию.

Сегодня господину Смышляеву должны были огласить приговор, но он был госпитализирован в уфимскую больницу скорой медпомощи. Ближайшее заседание суда назначено на 20 июля.

Олег Вахитов

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