В Новосибирской области более 11% населения в 2022 году жили за чертой бедности, в Туве – 28%

По итогам 2022 года уровень бедности в Новосибирской области снизился на 1,6 п.п. к показателям 2021 года. Всего в регионе в прошлом году 11.3% населения проживало за чертой бедности (доходы ниже официальной границы бедности), следует из данных «РИА рейтинг».

В Красноярском крае доля такого населения составила по итогам 2022 года 14,5% (снижение к 2021 году на 1,4 п.п.). В омской области этот показатель составил 12% (- 0,8 п.п.), в Кузбассе – 11,4% (-1,1 п.п.), в Алтайском крае – 15% (- 1,1 п.п.).

В тоже время в Хакасии доля населения, проживавшего за чертой бедности, составила в прошлом году 18,1%, за год увеличение составило 0,2 п.п. В Республике Алтай доля такого населения – 20,4% (-2,2 п.п.), в Туве – 28,8% (рост за год на 0,6 п.п.).

В целом в стране в 2022 году, согласно данным Росстата, за чертой бедности проживало 9,8% россиян или 14,3 млн человек. В 2021 году – 11% и 16 млн человек соответственно. «В среднем в России доля жителей за чертой бедности сократилась на 1,2 процентного пункта, что можно назвать достаточно сильным прогрессом»,– отмечают авторы рейтинга.

До конца 2020 года Росстат рассчитывал уровень бедности регионов как долю численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, с 2021 года — ниже границ бедности. Последняя определяется с учетом индекса потребительских цен за определенный период, величин прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения.

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Анна Егорова