Европейский инвестиционный банк сообщил о хакерской атаке, ответственность взяли KillNet и Anonymus Sudan

Структуры Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) подверглись хакерской атаке, сообщила пресс-служба ЕИБ в Twitter. Ответственность за атаку взяли на себя группировки KillNet и Anonymus Sudan.

«В настоящее время мы сталкиваемся с кибератакой, которая влияет на доступность eib.org и eif.org. Мы реагируем на инцидент»,— сказано в заявлении ЕИБ. Как убедился «Ъ», eib.org и eif.org сейчас недоступны: при попытках зайти на эти ресурсы появляется надпись «не удается получить доступ к сайту».

«Старт деструктивной компании против банковского сектора Европы!… Парализована межсетевая инфраструктура Европейского Инвест банка — ЕИБ»,— сказано в сообщении KillNet в Telegram.

ЕИБ — учреждение ЕС, которое создано для финансирования развития отсталых регионов через долгосрочные кредиты. Уставный капитал составляет €248,8 млрд. Банк финансируется через взносы стран—участниц ЕС.

Олеся Павленко