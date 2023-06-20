«Олимп» возвысится над Синопской

Здание на Синопской набережной почти за 600 млн рублей на торгах приобрела компания «Олимп». Ее владельцем является Евгений Васильев, компания которого оказывает услуги питания в гостинице Sofitel, принадлежащей сыну бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова — Алексею Говорунову. Объект логичнее использовать под офисы, поскольку перепрофилирование под апартаменты может потребовать существенных затрат, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Офисное здание на Синопской набережной 60-62 в Центральном районе Санкт-Петербурга выкупило ООО «Олимп»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Офисное здание на Синопской набережной 60-62 в Центральном районе Санкт-Петербурга выкупило ООО «Олимп»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Офисное здание на Синопской набережной, 60-62, в Центральном районе Санкт-Петербурга выкупило ООО «Олимп», следует из данных федерального реестра сведений о банкротстве. Объект площадью 7,5 тыс. кв. м был приобретен на торгах за 595 млн рублей, что на 15 млн превышает начальную цену. В «Олимпе» не ответили на вопросы «Ъ-СПб», конкурсный управляющий Дмитрий Клиндух отказался от комментариев.

Единственным владельцем ООО «Олимп» выступает Евгений Васильев. Ему также принадлежит ООО «Вознесенский 6», оказывающее услуги питания гостям отеля Sofitel в центре Санкт-Петербурга. Собственник этой гостиницы — ООО «Форум» Алексея Говорунова, который является сыном бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова. Бывший директор и экс-совладелец ООО «Олимп» Сергей Глушецкий в прошлом руководил несколькими компаниями, владельцем которых был Алексей Говорунов. С ним «Ъ-СПб» связаться не удалось.

Прежде здание на Синопской набережной находилось в собственности ООО «Диабаз», которое, по данным «СПАРК-Интерфакс», принадлежит ирландской Gardim Platinum Teoranta и Алексею Румянцеву. Последнего издание «Деловой Петербург» называло топ-менеджером ряда компаний бывшего владельца ликероводочного предприятия «Ливиз» Александра Сабадаша. В 2018 году ООО «Диабаз» признали банкротом из-за долга в 839,2 млн рублей перед банком «Таврический». После этого объект неоднократно пытались продать на торгах, но он не вызвал интереса.

Cооснователь и партнер Bright Rich CORFAC International Виктор Заглумин считает, что сумма сделки — ниже рыночной. Объект можно оценить в 190 тыс. рублей за «квадрат» без НДС, уточняет он. Таким образом, речь может идти о 1,4 млрд рублей. С учетом характеристик объект достался «Олимпу» по хорошей цене, соглашается управляющий партнер Rusland SP Андрей Бойков.

При желании инвестора здание может быть преобразовано под гостиницу или апартаменты, однако более адекватным текущей конъюнктуре рынка видится сохранение административно-деловой функции, считает господин Заглумин. По его словам, расположение в центре города, видовые характеристики и транспортная доступность делают локацию привлекательной для арендаторов. Объект может быть перепрофилирован под апартаменты, но при цене покупке и необходимых затратах на реконструкцию этот вариант не выглядит целесообразным, уверен руководитель филиала IBC Real Estate в Санкт-Петербурге Сергей Владимиров.

Многих инвесторов останавливали проблемы с инженерией и возможный съезд моноарендатора, объясняет Андрей Бойков. Текущая конфигурация офисного пространства ограничивает возможность сдачи площадей большому количеству разных арендаторов, добавляет господин Владимиров. Сейчас здание находится в аренде у АО «Энергосервисная компания "Ленэнерго"» (дочерняя структура компании «Россети Ленэнерго»). По информации «Ъ-СПб», в компании пока не обсуждали с «Олимпом» дальнейшую аренду здания.

Для привлечения арендаторов собственнику придется инвестировать в ремонт, но с учетом большого объема качественного предложения на офисном рынке этот шаг вряд ли будет оправдан, говорит руководитель проектов отдела инвестиций NF Group в Санкт-Петербурге Сергей Дуванов. Апарт-комплекс может быть более успешным вариантом, чем бизнес-центр: после реконцепции собственник может получить не меньше 10 тыс. кв. м продаваемой площади, оценивает эксперт. Однако, поскольку здание находится в историческом центре, новому владельцу потребуется время на согласование изменений с государством, предупреждает он.

Константин Куркин