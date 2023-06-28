В поисках миллиона людей

Хотя ПМЭФ и не является главной площадкой для обсуждения вопросов развития российской социальной политики, традиционно проигрывая или отраслевым, или региональным мероприятиям, в этом году его повестку оживили несколько громких заявлений, важных в контексте будущих перспектив рынка труда РФ. Так, правительство подтвердило, что считает дефицит работников, а не безработицу основной проблемой его функционирования на данном этапе. Главным ресурсом для увеличения объемов занятости, видимо, будет предложено считать женщин, а также молодежь и пожилых, то есть те категории населения, которые раньше проигрывали в свободной конкуренции за рабочие места мужчинам трудоспособного возраста.

Традиционно ПМЭФ, несмотря на достаточно большое число сессий, посвященных вопросам рынка труда, образования и здравоохранения, все-таки не является ни для одной из этих отраслей социальной политики площадкой для объявления главных новостей. У каждой из этих сфер есть свои профильные мероприятия, к которым пиар-службы министерств приберегают новости о внедрении в РФ новых программ поддержки населения, об увеличении социально ориентированных расходов бюджета и статистику, которая подтверждает, что все это действительно работает. Тем не менее в этом году на форуме все же случилось несколько новостных поводов, которые имеет смысл обсуждать даже после его окончания. Так, России для обеспечения технологического суверенитета потребуется 1 млн человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Она также сообщила со ссылкой на налоговую службу, что порядка 6 млн занятых не получают МРОТ, 12 млн не имеют трудовых договоров. Кроме того, по словам вице-премьера, число наемных работников за последние два года сократилось почти на 1 млн человек.

С учетом того что уровень безработицы в РФ остается на историческом минимуме, а неформальный сектор вряд ли способен сократиться, то возникает вопрос о том, как именно правительство РФ планирует сформировать необходимый для экономики новый объем работников. Пока, как ранее уже писал “Ъ”, те предложения, которые оно выдвигает, свидетельствуют о том, что основным ресурсом для этого видят женщин — в частности, одной из ключевых новостей ПМЭФ в социальной повестке стало объявление президентом нового подхода к выплате пособий женщинам с детьми до полутора лет.

Эти пособия, будучи страховыми по своей природе, формируются из взносов работодателей на профильный вид страхования в Социальный фонд и раньше, опять же исходя из их природы, считались компенсацией утраченного заработка, что не позволяло женщине одновременно получать эту выплату и полноценно работать. Теперь такое ограничение будет снято — впрочем, по оценкам Минтруда, эффект от этой меры для занятости будет незаметен. По прогнозу ведомства, среди 1,7 млн россиянок, которые сейчас растят детей в возрасте до полутора лет, выйти на полный рабочий день ежегодно будут готовы только около 80 тыс.

Впрочем, как следует из заявлений Минтруда, ведомство также готово рассматривать в качестве резерва занятости и молодежь, и пожилых. Как рассказал министр труда Антон Котяков, в качестве одного из инструментов трудоустройства молодежи с 1 сентября 2023 года на портале «Работа в России» будет запущен сервис по стажировкам и практикам. Господин Котяков назвал это возможностью для молодежи в онлайн-формате с любым работодателем, предоставляющим рабочее место по соответствующей специальности, заключить договор и прийти на практику. Ранее, напомним, Минтруд уже подготовил программу содействия занятости молодежи до 2030 года, сфокусированную на россиянах в возрасте до 29 лет. Эту занятость предлагается поддерживать, проводя мероприятия по профориентации, организуя производственные практики и выделяя субсидии на трудоустройство.

С учетом этой программы становится понятнее сделанное на ПМЭФ заявление главы комитета Госдумы по просвещению Ольги Казаковой о том, что следует наделить правом профильные министерства утверждать контрольные цифры приема в высшие и средние специальные учебные заведения. «Считаю, что статью закона "Об образовании", в которой описан порядок утверждения контрольных цифр приема в вузы и ссузы, с учетом поручений президента необходимо доработать. Утверждение контрольных цифр приема в вузы и ссузы закрепить не только за учредителями и органами власти, отвечающими за госполитику в сфере образования, но и за профильными министерствами в части определения отраслевых потребностей в специалистах»,— отметила госпожа Казакова. Кроме того, добавила она, в законе также следует «закрепить обязательность учета пятилетнего прогноза потребности экономики».

Действительно, идея о том, что часть человеческих ресурсов в РФ расходуется неэффективно из-за несоответствия требованиям рынка труда российской системы образования, обсуждается давно, однако только сейчас это обсуждение стало генерировать конкретные решения, которые при этом не требуют перестройки всей учебной инфраструктуры, как, например, внедрение перераспределения недавних выпускников. Впрочем, чтобы реализовать даже такие компактные изменения, прежде всего правительству придется определить, какое ведомство является главным ответственным за состояние рынка труда в новых условиях, и, вероятно, переопределить его полномочия.

Анастасия Мануйлова, Санкт-Петербург