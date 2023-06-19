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Коммерсантъ FM
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Депутат Матвеев сообщил, что законопроект о возврате летнего времени внесут 21 июня

Законопроект, который предлагает вернуть для россиян переход на летнее время (перевод стрелок часов на один час вперед с конца марта по октябрь), будет внесен в Госдуму 21 июня, в день летнего солнцестояния, написал депутат от КПРФ Михаил Матвеев в Telegram.

Михаил Матвеев

Михаил Матвеев

Фото: ГД РФ

Михаил Матвеев

Фото: ГД РФ

Господин Матвеев также организовал в своем Telegram-канале анонимный опрос, поддерживают ли его читатели переход на летнее время. По состоянию на 12:03 мск инициативу поддержали 40% от 2310 проголосовавших, 60% законопроект не поддержали.

До 2011 года жители России два раза в год, весной и осенью, переводили стрелки часов. 27 марта 2011 года россияне перевели часы на час вперед, и до 2014 года переход на зимнее время не совершался. 26 октября 2014 года большая часть регионов РФ вновь перешла на зимнее время (перевод стрелок часов на час назад) в соответствии с указом президента страны Владимира Путина. Стрелки не перевели только жители Удмуртии, Самарской и Кемеровской областей, Камчатского края и Чукотского АО. При этом переход на летнее время больше не совершался.

В 2016 году власти утвердили закон, который предписал вновь перевести стрелки часов на час вперед в Республике Алтай, Алтайском и Забайкальском краях, Сахалинской, Астраханской, Магаданской, Томской, Ульяновской, Новосибирской и Саратовской областях.

13 февраля господин Матвеев сообщил в Telegram, что законопроект о возврате летнего времени отправлен на заключение правительства РФ. По словам депутата, при переходе на летнее время закат в самые длинные дни года не будет раньше 22 часов (в среднем по стране), а восход — не будет раньше 4:30 утра. Такой распорядок дня, по его мнению, «убедительно доказывает необходимость летнего времени». Он заявил, что сейчас этому требованию удовлетворяют только 12 регионов России.

Эрдни Кагалтынов

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