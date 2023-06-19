«Интраст НН» претендует на налоговые льготы при строительстве склада за 3 млрд рублей

Правительство Нижегородской области намерено предоставить статус приоритетного проекту АО «Интраст НН» по строительству логистического комплекса класса «А» площадью более 51 тыс.кв. м. Проект инвестиционного соглашения вынесен на рассмотрение областного заксобрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

По данным областного правительства, объем инвестиций в проект составит 3,07 млрд руб. После окончания строительства складской комплекс будет на 10 лет передан в аренду логистическому оператору ООО «Сберлогистика».

В рамках инвестиционного соглашения «Интраст НН» получит льготы по налогу на имущество организаций в размере 242,4 млн руб. на срок с 1 июля 2024 года до 30 июня 2029 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», логистический центр будет включать в себя полный цикл складских услуг: прием товаров от поставщиков, хранение, сортировку, обработку товаров и дальнейшую их отправку получателям. Также складской комплекс будет оснащен мульти-температурной и лицензированной зонами для хранения фармацевтической продукции.

Андрей Репин