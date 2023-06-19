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Коммерсантъ FM
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РСПП предложил создать центр по защите прав предпринимателей вместо института бизнес-омбудсмена

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разработал законопроект о создании национального координационного центра по защите прав предпринимателей, сообщают «Ведомости». Главу наблюдательного совета центра предлагается сделать спецпредставителем президента по защите прав бизнеса. Новый центр планируется как замена института бизнес-омбудсмена.

Согласно проекту, координационный центр будет работать в форме автономной некоммерческой организации (АНО). В состав его учредителей предлагается включить объединения предпринимателей, а также Россию «в лице федерального органа исполнительной власти, уполномоченного правительством по согласованию с президентом».

Другие ключевые положения инициативы:

  • у центра будет наблюдательный совет, куда войдут представители органов госвласти и бизнес-объединений;
  • набсовет будет вносить на рассмотрение кандидатуру гендиректора, назначать общественных представителей, рассматривать предложения по устранению системных проблем в деятельности предпринимателей, устанавливать порядок подачи жалоб бизнеса;
  • набсовет и его председатель будут утверждаться президентом на пять лет, одно и то же лицо не может быть председателем более двух сроков подряд;
  • руководить центром будет гендиректор, который назначается собранием учредителей по представлению набсовета;
  • центр уполномочен рассматривать жалобы от предпринимателей, которые может передать в органы власти или должностным лицам, а также обратиться в суд;
  • должности уполномоченных по защите прав предпринимателей в регионах сохранят, но назначать их будут по согласованию с центром.

РСПП также направил в Кремль предложения по реформированию института бизнес-омбудсмена, которые, по сути, схожи с упомянутым законопроектом. В частности, предлагается объединить институт бизнес-омбусдмена с созданными по поручению президента АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» и цифровой платформой «За бизнес». Как пояснил глава РСПП Александр Шохин, функции уполномоченных и этой платформы дублируются, поэтому их объединение может повысить эффективность защиты прав предпринимателей.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что институту уполномоченного по защите прав предпринимателей нельзя терять статус государственного и имеющиеся полномочия. Он не согласен, что создание отдельной АНО повысит статус защитника прав предпринимателей. «Любой даже очень представительный, но общественный институт не может сравниться с госорганом, полномочия и ответственность которого прописаны отдельным законом»,— сказал он «Ведомостям».

Борис Титов был назначен на должность уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей в июне 2012 года. В июне 2017-го господин Титов был переназначен на второй срок.

Лаура Кеффер

Борис Титов

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