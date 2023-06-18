Офис омбудсмена Украины: в странах ЕС изъяли 240 детей из семей украинских беженцев

Представитель уполномоченного по правам ребенка на Украине Ирина Суслова сообщила, что властям известно 240 случаев изъятия детей из семей украинских беженцев социальными службами европейских стран. По ее словам, это объясняется различием в законодательстве стран Европы.

«Это могут быть истории, когда мама была вынуждена остаться на работе на Украине, а в эвакуацию отправила бабушку со своим ребенком. Бабушка не имеет никакой доверенности на представление интересов и не считается по европейскому законодательству родственницей этому ребенку. Таким образом, социальные службы могут задействовать полицию и изъять ребенка из семьи»,— сказала госпожа Суслова в интервью «Радио Свобода» (признано иностранным агентом).

Представительница украинского детского омбудсмена пояснила, что власти должны были заранее предупредить об этом своих граждан. Сейчас Украина работает с международными организациями с целью урегулировать вопрос и вернуть детей родственникам.

По состоянию на 1 июня в странах Евросоюза проживает около 1,3 млн украинских детей. В мае уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец говорил «о нескольких десятках» случаев изъятия детей из семей беженцев в ЕС.

Лусине Баласян