Главные новости за 18 июня. Кубань, Крым, Адыгея

В результате проверки правоохранители Краснодарского края установили личность девочки, которая истязала щенка и выкладывала видео в соцсети. Ею оказалась ученица третьего класса из Северского района. Собаку забрал фонд помощи животным.

В Краснодарском крае из-за проливных дождей подтоплен 171 двор. По сравнению со вчерашним днем число подтопленных придомовых территорий сократилось более чем в два раза, однако синоптики прогнозируют, что ливни, грозы и град на Кубани в ближайшие сутки идти продолжат.

На Кубани в 2023 году число заболевших корью увеличилось в восемь раз. Выявлено 49 заболевших против шести за весь прошлый год.

Кубанские спортсмены завоевали пять наград на чемпионате России по тяжелой атлетике и одну на первенстве Европы по борьбе.

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