На Кубани ищут школьницу, которая издевается над щенком

Правоохранители Краснодарского края проводят проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщается на официальном канале полиции Кубани.

Видео, где несовершеннолетняя издевается над щенком, появилось в социальных сетях. Запись сделала сама девочка, предположительно это жительница Краснодарского края. На видео она обзывает своего питомца, преследует и бьет скулящую собаку.

13 июня «Ъ-Кубань» писал, что в Армавире задержали подростка, который подозревается в убийстве семи кроликов и 17 уток на территории частного домовладения. Крики животных услышали соседи и сфотографировали школьника. А в апреле полиция Краснодара искала школьницу, издевавшуюся над котом и хомяком. Девочка устроила опрос среди подписчиков — каким способом причинить мучения животным.

Маргарита Синкевич

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