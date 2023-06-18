На Кубани 18 июня будет жарко и пройдут грозовые дожди

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что 18 июня в Краснодарском крае температура воздуха прогреется до +27…+29°, скорость ветра составит 4–9 м/с., атмосферное давление — 753 мм рт. ст., что ниже нормы. При этом в регионе снова пройдут грозовые дожди, написал своем Telegram-канале синоптик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «КоммерсантЪ-Кубань» Фото: «КоммерсантЪ-Кубань»

«Сегодня территория Кубани останется в зоне пониженного атмосферного давления, наполненной хорошо прогретыми и неустойчивыми воздушными массами. В такой ситуации в послеполуденные часы небо вновь закроют шапки мощных кучево-дождевых облаков, местами проливаясь грозовыми дождями»,— пояснил эксперт.

По данным Краснодарский ЦГМС, в некоторых районах Кубани дожди будут очень сильными, с градом и шквалистым ветром с порывами до 20-23 м/с.

Напомним, что штормовое предупреждение на Кубани продлили до 19 июня. В результате проливных дождей в некоторых реках поднялся уровень воды. По данным на 16:00 17 июня, в трех районах края оставались подтопленными 492 придомовых территории, в 94 дома зашла вода. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Лабинском районе, где подтоплены 60 домов и 300 придомовых территории.

Маргарита Синкевич

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