Кубанские тяжелоатлеты завоевали пять наград на чемпионате России

Спортсмены Краснодарского края завоевали пять наград на чемпионате России, который прошел в Новом Уренгое. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Краснодарского края Фото: администрация Краснодарского края

Абсолютными чемпионами стали сочинцы Вячеслав Яркин и Альберт Шарков. Серебряные медали завоевали Дарья Кицер из Сочи и Анастасия Романова из Краснодара. Обладателем бронзы стал Александр Моисеенко из курортной столицы России.

По словам заместителя главы Кубани Александра Власова, в Краснодарском крае тяжелой атлетикой занимаются свыше 2,5 тыс. человек, включая 800 спортсменов на базе 30 спортивных отделений под руководством 87 тренеров. «Десятки тяжелоатлетов ежегодно входят в состав национальной сборной страны и завоевывают медали на соревнованиях различных уровней»,— подчеркнул вице-губернатор.

Министр физической культуры и спорта края Серафим Тимченко отметил, что Кубанская школа тяжелой атлетики одна из самых сильных в стране. Спортсмены Краснодарского края являются многократными чемпионами России и ежегодно демонстрируют свое мастерство на соревнованиях.

На чемпионате в Новом Уренгое Краснодарский край представили 16 спортсменов. Всего за победу боролись более 200 тяжелоатлетов из 50 регионов России.

Маргарита Синкевич

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