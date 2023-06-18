Жительница Кубани завоевала бронзу на первенстве Европы по борьбе

Спортсменка из Краснодарского края Диана Рыбченко стала бронзовым призером первенства Европы по борьбе среди девушек до 18 лет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр физической культуры и спорта региона Серафим Тимченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Он отметил, что в составе сборной России это была единственная представительница Кубани. Первенство проходило в столице Албании Тиране.

«В ходе соревнований Диана провела три поединка и завоевала заветную награду. Искренне поздравляю с успехом спортсменку и ее тренеров — Сергея Куюмджяна и Кристину Малахову»,— написал министр.

Маргарита Синкевич

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