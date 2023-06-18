На Кубани число подтопленных домовых территорий сократилось более чем в два раза

В Краснодарском крае из-за ливней подтопленными остаются 183 домовые территории в Лабинском, Кавказском и Усть-Лабинском районах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
17 июня (по данным на 16:00) было подтоплено 492 придомовые территории, в 94 дома зашла вода. В ведомстве отмечают, что уровень воды в реках сейчас снижается.193 человека работают над устранением последствий непогоды, задействовано 52 машины.
Как прогнозировал сегодня утром ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус, дожди, грозы и град в Краснодарском крае продолжатся. Ранее МЧС продлило штормовое предупреждение до 19 июня.
Читайте нас в Telegram