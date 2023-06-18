Щенка, над которым издевалась кубанская школьница, забрал фонд помощи животным

Щенка, над которым издевалась кубанская школьница, забрал фонд помощи бездомным животным «Право на жизнь». Собака еще слаба и напугана, но в безопасности. Об этом «Ъ-Кубань» рассказала руководитель фонда Елена Шутько.

Она отметила, что лечения животному на данном этапе не требуется. В ближайшее время будут проведены профилактические процедуры, включая вакцинацию. Руководитель фонда подчеркнула, что врач осмотрел щенка бесплатно.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», правоохранители Краснодарского края проводят проверку по факту жестокого обращения с животным, зафиксированного на видео. Запись сделала и опубликовала в соцсетях школьница.

По последним данным, сотрудники полиции ОМВД России по Северскому району установили место жительства и личность ребенка. Это ученица третьего класса одной из школ Северского района. «По месту проживания и обучения ребенок характеризуется положительно. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о постановке девочки на учет в органы ПДН»,— рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД Краснодарского края.

Mash в своем Telegram-канале сообщает, что девочка, мучившая животное, живет с семьей в пос. Ильском. По данным СМИ, она уже удалила все видео из соцсетей. Свое поведение она объяснила стремлением собрать больше подписчиков.

Маргарита Синкевич

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