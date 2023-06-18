На Кубани в 2023 году число заболевших корью увеличилось в восемь раз

Ростовский региональный центр по надзору за корью и краснухой, по данным на 8 июня 2023 года, в Краснодарском крае выявил 49 заболевших корью, в том числе 22 ребенка. Больше всего людей инфицировано в Сочи (20 человек), Краснодаре (12) и Анапе (6). В прошлом году в регионе было зарегистрировано шесть случаев кори. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По словам врача-эпидемиолога клинической больницы «РЖД-Медицина» Краснодара Константина Занько, резкий рост заболеваемости корью в России отмечался в период с января по март 2023 года. Тогда зарегистрировали 1089 заболевших, большинство из которых дети. «Подъем заболеваемости эксперты связывают с периодом цикличности заболевания из-за накопления непривитых людей. Такой подъем отмечается в среднем каждые 4-6 лет»,— пояснил врач. Он добавил, что некоторые специалисты предполагают, что пандемия ковида стерла иммунитет к кори, а также коклюшу, поэтому заболевать стали чаще. «Однако это лишь предположение»,— отметил господин Занько.

Врач-инфекционист, заведующая организационно-методическим отделом Специализированной клинической инфекционной больницы министерства здравоохранения Краснодарского края Елена Палиева считает, что неблагополучие по кори в различных странах мира создает дополнительные риски осложнения эпидситуации в России. «Рост заболеваемости корью, отмечается преимущественно за счет не привитых граждан, прибывших из стран ближнего зарубежья с целью осуществления трудовой деятельности. Часто в эпидемический процесс включаются лица, не прививающиеся по религиозным соображениям, а также ведущие кочевой образ жизни и не обращающиеся за медицинской помощью»,— рассказала госпожа Палиева.

В случае заболевания Елена Палиева рекомендует незамедлительно обратиться за медицинской помощью, но не посещать поликлинику самостоятельно, а дождаться врача. При первых симптомах заражения важно изолироваться. «Избегайте контактов с другими членами семьи, особенно с теми, кто не привит или имеет ослабленный иммунитет, и не занимайтесь самолечением!»— призывает врач.

Как сообщили «Ъ-Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края, с начала прививочной кампании в 2023 году на Кубани вакцинировали почти 6,5 тыс. человек, включая 3 244 ребенка.

«Подчищающая иммунизация проводится бесплатно в поликлиниках края вакцинами, поставляемыми в рамках национального календаря профилактических прививок за счет федерального бюджета»,— рассказали в ведомстве. Ранее вице-губернатор Анна Минькова писала в своем Telegram-канале, что привить от кори планируют 15 тыс. жителей региона, в том числе 10 тыс. взрослых.

Маргарита Синкевич

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