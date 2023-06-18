В Краснодарском крае подтоплен 171 двор

По сообщению Оперативного штаба Кубани, в Кавказском и Лабинском районах действует режим ЧС. Остаются подтопленным в Лабинске — 8 придомовых территорий, ст. Владимирской — 85, Кропоткине — 25, Усть-Лабинске — 53 территории в районе «Садовых товариществ». В гостинце «Спортивная» Лабинска временно разместили 23 человека, включая 13 детей.

Утром сообщалось, что число подтопленных дворов со вчерашнего дня сократилось более чем вдвое — до 183 территорий против 492, которые оставались подтопленными 17 июня.

По прогнозам синоптиков, дожди, грозы и град пройдут в Краснодарском крае и сегодня. Ранее МЧС продлило штормовое предупреждение до 19 июня.

Маргарита Синкевич

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