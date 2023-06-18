В Брянске потушен пожар на стройплощадке военного госпиталя

В Володарском районе Брянска потушен пожар на строительной площадке военного госпиталя. Пострадавших в результате происшествия нет, сообщают «Новости Брянска». На кадрах, выложенных в соцсетях, виден огромный столб черного дыма.

Объект принадлежит Минобороны РФ, подтвердили изданию в региональном МЧС. В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что причиной возгорания стал разлитый на площади 250 кв. м битум.

«Причины (возгорания.— "Ъ") установят соответствующие службы»,— сообщили в экстренных службах ТАСС. Там отметили, что сторонних причин пожара нет, а возгорание, по предварительной информации, произошло при заливке битумом плит.

Мария Федотова