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Коммерсантъ FM
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В турецкой Анталье в ДТП пострадали пять россиян

В турецком Манавгате 17 июня в ДТП попал микроавтобус с 33 российскими туристами, которые направлялись из отелей Аланьи в аэропорт. Автобус врезался в заднюю часть припаркованного у дороги перед АЗС грузовика. Водитель Нури Окудан погиб, пострадали шесть человек, из них пятеро — россияне.

Пострадавшие были доставлены в больницы, сообщает издание Turkiye Gazetesi. Ранения получили Людмила Киррина, Ринат Фаррахов, Лала Уйсал, Ирина Карюшина, Алена Беляева и Андрей Карюшин, пишет Alain Turkce.

На место происшествия прибыло большое количество машин скорой помощи, спасатели и полиция. Туристы, которые не пострадали, продолжили свой путь на других транспортных средствах, вызванных на место происшествия.

Консул-советник Генконсульства РФ в Анталье Владимир Бирюков подтвердил информацию о госпитализации пятерых россиян. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит «Интерфакс». По словам дипломата, угрозы их жизни нет, они находятся в больницах, остальные туристы вылетели вчера в Россию, так как их отдых закончился.

Мария Федотова

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