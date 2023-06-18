В Роспотребнадзоре оценили потери России от коронавируса в $306 на человека

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что потери российской экономики из-за пандемии коронавируса в расчете на душу населения составили $306 на человека. По ее словам, на фоне более крупных потерь в других стран видно, что российское правительство выбрало правильную стратегию борьбы с пандемией.

«Если посчитать из известных на сегодня нам цифр, опубликованных в разных странах, то из расчета на душу населения потери российской экономики составили $306 за счет пандемии, а в Германии это число составляет $4807, в Австралии — $5760 на душу населения. Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно»,— сказала госпожа Попова «РИА Новости» на Петербургском международном экономическом форуме.

Анна Попова напомнила, что в России и в других странах мира были разные системы мероприятий по борьбе с коронавирусом. Она отметила, что в России практически не было локдаунов в отличие от других стран мира, так как специалисты называли это неэффективной мерой против вируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в марте 2020 года, в мае 2023-го этот статус отменили. Во время пандемии многие страны несколько раз объявляли практически полные локдауны из-за вспышек заболевания, что плохо отразилось на их экономике. В России официально локдаун не объявляли, однако весной 2020 года были объявлены «нерабочие дни» и режим самоизоляции.

Олеся Павленко