В Петербурге загорелся очередной «лазурный» автобус

На Васильевском острове в Санкт-Петербурге произошло очередное ЧП с «лазурным» автобусом — общественный транспорт самопроизвольно заискрил, загорелся и потушился на перекрестке Малого проспекта В.О. и Гаванской улицы. О происшествии в соцсетях рассказали очевидцы.

Информация о возможных пострадавших не поступала.

Как позднее уточнила «Фонтанка» со ссылкой на СПб ГУП «Пассажиравтотранс», произошедшее связано с автоматикой. «В двигателе сработала система пожаротушения. Возгорания не было. Пожарных не вызывали»,— пояснили на предприятии.

Напомним, новые пассажирские автобусы лазурного цвета, поставленные в Петербург в рамках новой модели транспортного обслуживания, в последнее время горят в городе довольно регулярно.

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