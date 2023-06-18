Банкротством «Мотовилихи» заинтересовалась Генеральная прокуратура

Генпрокуратура РФ направила ходатайство в арбитражный суд Пермского края о вступлении в дело по банкротству ПАО «Мотовилихинские заводы». Согласно документам суда, оно было направлено 8 июня текущего года и будет рассмотрено 4 июля. В апреле суд привлек к этому же процессу прокуратуру Пермского края. По данным «Ъ-Прикамье», свою позицию надзорный орган мотивировал тем, что «Мотовилиха» является одним из ключевых оборонных предприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ПАО «Мотовилихинские заводы» находится в процедуре конкурсного производства с 2018 года. На момент ее введения реестровая задолженность предприятия составляла около 17,6 млрд руб. Производственная деятельность машхолдинга сосредоточена в его дочерних структурах: изготовлением вооружений занимается ЗАО «Специальное конструкторское бюро», а остальной продукции — ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение». Имущественный комплекс ПАО выставлен на торги.

Стоит отметить, что ходатайство о вступлении в дело генпрокуратуры проходит на фоне споров вокруг оценки имущественного комплекса машхолдинга. Ряд миноритарных акционеров пытаются оспорить ее, поскольку считают заниженной установленную стоимость акций ЗАО «СКБ» в 1 руб. Также они требуют разрешить разногласия с конкурсным управляющим.