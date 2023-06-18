Шойгу вручил госнаграды участникам военной операции в госпитале Вишневского

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил военных, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, в госпитале им. А.А.Вишневского. Господин Шойгу вручил им государственные награды и ордена, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Сергей Шойгу пожелал военным выздоровления и поблагодарил их за службу. «Быстрая эвакуация — это самое главное. За всю историю различных войн и операций на сегодняшний день самое большое количество выживших именно за счет быстрой эвакуации. Врачи молодцы — на месте работают очень хорошо и оперативно. Где-то используют авиацию, где-то автотранспорт»,— сказал он во время общения с военными.

Во время посещения госпиталя Сергей Шойгу также поздравил военных врачей с их профессиональным праздником. В пресс-службе ведомства добавили, что за время военной операции на Украине боевой опыт получили около 70% военных врачей, среднего и младшего медицинского персонала.