Задержан помощник капитана танкера, который столкнулся с судном на реке Лена

Следствие задержало помощника капитана танкера «Ерофей Хабаров», который 12 июня столкнулся с другим танкером на реке Лена в Иркутской области. Столкновение привело к разливу до 90 тонн бензина. Виновным в аварии следствие считает помощника капитана «Хабарова».

Как сообщила пресс-служба Восточного межрегионального управления на транспорте Следственного комитета России, помощнику капитана танкера предъявлено обвинение в нарушении правил обращения с экологически опасными веществами и отходами (ч. 1 ст. 247 УК РФ), в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Суд решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

Столкновение танкера «Ерофей Хабаров» (им владеет якутская компания ЛОРП) с танкером ТР-901 произошло 12 июня в районе поселка Алексеевск Киренского района Иркутской области. «Ерофей Хабаров» столкнулся со вторым танкером, когда тот стоял на ремонте. В результате столкновения у «Ерофея Хабарова», который перевозил 832 тонны бензина, была повреждена одна из емкостей с 138 тоннами топлива внутри. Утечку устранили за 30 минут. На реке установили боновые ограждения, в воде использовали сорбенты. В Лену попало от 60 тонн до 90 тонн бензина.

Как сообщила пресс-служба правительства Якутии со ссылкой на местный Роспотребнадзор, с 13 июня идет ежедневный мониторинг воды в Лене на содержание нефтепродуктов. «По результатам проб от 13, 14, 15 и 16 июня, превышения предельно допустимых концентраций нефтепродуктов не установлено»,— сообщили власти. Пробы берут у поселков Витим, Пеледуй и города Ленска, у Олекминска, у Покровска и в городе Якутске.

Подробнее о последствиях аварии на Лене — в материале «Атака танкерного корпуса».

Анастасия Ларина