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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

Сегодня исполняется 71 год режиссеру, генеральному директору «Мосфильма» Карену Шахназарову

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Карен Шахназаров

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Его поздравляет спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

— Глубокоуважаемый Карен Георгиевич, дорогой Карен, после того как всем стало ясно, что именно ты предсказал «дело повара Николаева» в фильме «Город Зеро» еще тридцать пять лет тому назад, а в нынешнем году снял полную юношеского прекраснодушия «Хитровку»,— кто может оспорить прозорливость и многообразие твоих талантов! Как поклонник музыкального кинематографа часто пересматриваю «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх» — какая свобода художественного высказывания и сколько первоклассных актерских работ! Тебе удалось сохранить «Мосфильм» и не рассориться с товарищами по цеху! Ты прекрасный сын своих родителей и настоящий друг, что знаю по личному опыту. Можно продолжить, увеличивая количество восклицательных знаков! Живи долго! И занимайся своим любимым делом!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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