Ежегодные экономические потери РФ из-за неинфекционных заболеваний составляют 3,6 трлн руб.

Каждый год РФ несет экономические потери из-за развития у населения неинфекционных хронических заболеваний, таких как болезни сердца и сосудов, заболевания нервной системы и онкологические заболевания. Об этом в ходе сессии ПМЭФ «Здоровье сбережение нации: умные решения для модификации факторов риска» заявил депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

«Ежегодные потери нашей страны от неинфекционных заболеваний составляют 3,6 трлн руб. Это эквивалентно сумме всех расходов Фонда обязательного медицинского страхования»,— отметил он. Он подчеркнул, что в этой ситуации необходимо искать эффективные решения, которые помогут снизить вред здоровью человека. Эти решения, по его словам, должны снизить влияние факторов, провоцирующих возникновение неинфекционных заболеваний. В их числе неправильное питание, недостаток физической активности, чрезмерное употребление алкоголя и табака.

Так, в частности, как отметил заместитель председателя правительства Оренбургской области по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Сергей Катасонов, данные ВЦИОМа показывают, что уже с 2017 года количество курильщиков в России перестало падать и «застыло» на одном уровне. «Мы остановились на показателе 33%, и можно смело констатировать, что запретительные меры себя полностью исчерпали»,— отметил он.

Анастасия Мануйлова, Санкт-Петербург