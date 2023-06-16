ПМЭФ-2023: «Газпром» реконструирует стадион «Петровский»

Санкт-Петербург заключил с ПАО «Газпром» соглашение о намерениях по проекту реконструкции стадиона «Петровский». Документ подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках ПМЭФ-2023.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Соглашение предусматривает реконструкцию стадиона и прилегающей территории, в результате чего будет создан культурно-спортивный кластер.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко, комментируя для «Ъ-СПб» подписание соглашения, уточнил, что слишком рано говорить о каких-то суммах, поскольку объем инвестиций «Газпрома» будет понятен только после разработки обоснования инвестиций, проекта реконструкции и утверждения финансовой модели. Ориентировочно строительные работы начнутся примерно через три года, но сроки могут ужаться, уточнил господин Линченко: «Я называю предельные сроки, но это может произойти и раньше».

Вячеслав Калашников

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