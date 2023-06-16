Глава Перми может покинуть должность по договоренности с губернатором Прикамья

Глава Перми Алексей Демкин может покинуть должность по собственному желанию и перейти на пост вице-премьера краевого правительства. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Об уходе с должности главы Перми губернатор Пермского края Дмитрий Махонин якобы договорился с Алексеем Демкиным во время встречи на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

По информации Ura.ru, в качестве кандидатов на пост мэра Перми рассматриваются вице-премьер Александр Борисов и советник губернатора, депутат заксобрания Павел Черепанов. По информации «Ъ-Прикамье», Александр Борисов отказался от предложения. «Сейчас рассматривается несколько кандидатур, в том числе вице-премьер Андрей Алякринский»,— поделился источник. В пресс-службе мэрии заявили, что не знают о предстоящей отставке.