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обновлено 13:20

Глава Перми может покинуть должность по договоренности с губернатором Прикамья

Глава Перми Алексей Демкин может покинуть должность по собственному желанию и перейти на пост вице-премьера краевого правительства. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Об уходе с должности главы Перми губернатор Пермского края Дмитрий Махонин якобы договорился с Алексеем Демкиным во время встречи на Санкт-Петербургском экономическом форуме.

По информации Ura.ru, в качестве кандидатов на пост мэра Перми рассматриваются вице-премьер Александр Борисов и советник губернатора, депутат заксобрания Павел Черепанов. По информации «Ъ-Прикамье», Александр Борисов отказался от предложения. «Сейчас рассматривается несколько кандидатур, в том числе вице-премьер Андрей Алякринский»,— поделился источник. В пресс-службе мэрии заявили, что не знают о предстоящей отставке.

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