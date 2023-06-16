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Коммерсантъ FM
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Росстат: медианная зарплата в России выросла до 40,3 тысяч рублей

Медианная заработная плата в России в 2022 году составила 40 368 рублей, следует из данных Росстата. По сравнению с 2021 годом она выросла на 14,13%. Годом ранее этот показатель был на уровне 35,3 тыс. руб.

«В 2022 году медианная заработная плата составила 40 368 руб., рассчитанная на основе данных Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Рост по сравнению с 2021 годом — на 14,13%»,— сообщили в Росстате. При этом средняя номинальная начисленная зарплата составила в 2022 году 65,3 тыс. руб., увеличившись за год на 14,14%.

Медианная зарплата — размер фактической среднемесячной оплаты труда, приходящейся на одно рабочее место, которое расположена точно посередине ранжированного ряда выплат.

Средняя номинальная начисленная зарплата — средняя величина денег, которые были выплачены одному среднестатистическому работнику на всех его местах работы за месяц.

В декабре президент Владимир Путин подписал закон, изменяющий методику расчета минимального размера оплаты труда на 2023 и 2024 годы. Закон приостанавливает с января 2023 года по 1 января 2025 года включительно действие норм о исчислении МРОТ на основе медианной заработной платы.

Анастасия Ларина

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