Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курский губернатор сообщил о ликвидации пожара на складе одеял и подушек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что открытое горение на складе одеял и подушек «Бел-поль» в Курском районе было ликвидировано. По его словам, спецслужбы проверяют версию атаки склада украинским беспилотником.

«Пожарные… ликвидировали открытое горение, в настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий… Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника»,— написал губернатор в Telegram.

Пожар на складе и в административном здании компании «Бел-поль» начался ночью и распространился на 2 тыс. кв. м. Роман Старовойт пообещал оказать поддержку пострадавшему от пожара на складе предприятию.

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...