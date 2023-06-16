Курский губернатор сообщил о ликвидации пожара на складе одеял и подушек

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что открытое горение на складе одеял и подушек «Бел-поль» в Курском районе было ликвидировано. По его словам, спецслужбы проверяют версию атаки склада украинским беспилотником.

«Пожарные… ликвидировали открытое горение, в настоящий момент ведется разбор конструкций на месте пожара и ликвидация последствий… Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника»,— написал губернатор в Telegram.

Пожар на складе и в административном здании компании «Бел-поль» начался ночью и распространился на 2 тыс. кв. м. Роман Старовойт пообещал оказать поддержку пострадавшему от пожара на складе предприятию.

Анастасия Ларина