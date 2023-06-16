3,5 процента составил рост промпроизводства в Китае в мае по данным Нацбюро статистики КНР. Аналитики Trading Economics ожидали чуть более высокого роста в 3,6%. Не совпали с их прогнозами и данные по розничным продажам: вместо 13,6% в годовом выражении в мае они выросли на 12,7%. Замедление темпов роста показателей свидетельствует о том, что восстановление китайской экономики после пандемии затягивается. Напомним, повышенное внимание к «оживлению» КНР объясняется прогнозами международных организаций, в том числе МВФ и ВБ, ожидавшими, что именно Китай обеспечит значительную часть мирового экономического роста в 2023 году.