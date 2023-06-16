Бывшему ректору предложили колонию

Бывший ректор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ-КХТИ) может оказаться в исправительной колонии. Вчера прокуратура запросила для него шесть лет и семь месяцев лишения свободы и штраф 700 тыс. руб. Господина Юшко обвиняют в мошенничестве с деньгами вуза на сумму 11 млн руб., которые он себе присвоил, когда еще не был ректором, а работал преподавателем и деканом университета. Экс-глава КНИТУ-КХТИ свою вину не признает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

Вчера в Вахитовском районном суде Казани начались прения по уловному делу бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Сергея Юшко. Он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Как сообщила прокуратура Татарстана, гособвинитель Елена Петрова запросила для подсудимого шесть лет и семь месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также прокуратура настаивает на штрафе в размере 700 тыс. руб.

Напомним, Сергею Юшко 52 года. Он преподавал с КНИТУ-КХТИ с 2001 года. В 2004–2017 годах был директором инновационно-производственного технопарка «Идея». КНИТУ-КХТИ господин Юшко руководил с июня 2017 года: сначала в качестве и.о. ректора, а в марте 2018 года его избрали главой вуза.

В апреле 2020 года следственное управление СКР по Татарстану возбудило уголовное дело против господина Юшко. Изначально оно также расследовалось по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Следователи провели обыски в КНИТУ-КХТИ, а самого господина Юшко задержали. Изначально его отправили под домашний арест, однако затем мера пресечения была изменена на подписку о невыезде.

Следствие сообщало, что преступления подозреваемый совершил в 2004–2017 годах, до назначения на пост ректора. Тогда господин Юшко по основному месту работу был директором технопарка «Идея», однако одновременно «числился завкафедрой инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета инновационных технологий КНИТУ, также на условиях полной занятости», указывает СУ. По данным следователей, «фактически данного деканата не существовало и его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки».

Изначально следствие заявляло, что «подозреваемый незаконно получил заработную плату на сумму не менее 1 млн руб.». Однако затем эта сумма увеличилась до 7 млн руб. А уже в августе 2021 года, когда начался судебный процесс по делу, гособвинение заявило, что подсудимый незаконно получил за замещение должностей заведующего кафедры инженерной и компьютерной графики и декана факультета информационных технологий вуза за 13 лет зарплату в сумме 9,7 млн. руб.

Кроме того, по данным обвинения, в 2013 году технопарк и КНИТУ заключили контракт, согласно которому господин Юшко должен был организовать семинары с участием квалифицированных преподавателей, в том числе из-за границы. Университет заплатил за услугу более 1,3 млн. руб. Однако, по оценке следствия, на организацию курсов было потрачено не больше 129 тыс. руб., а оставшуюся сумму Сергей Юшко присвоил. «Юшко путем злоупотребления доверием похитил денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие КНИТУ»,— говорил помощник прокурора Казани Руслан Габитов. При этом из обвинения оказалась исключена статья о служебном подлоге.

Напомним, что до 2007 года КНИТУ-КХТИ руководил Сергей Дьяконов, а затем — его сын Герман Дьяконов, к которым, как считает обвинение, Сергей Юшко «вошел в доверие». При этом Герман Дьяконов ушел из вуза на фоне коррупционных скандалов, а через несколько месяцев сам стал фигурантом уголовного дела. В результате в августе 2020-го он был приговорен к 7,5 года колонии за мошенничество с деньгами «Газпрома» и Минпромторга РФ на общую сумму 42,6 млн руб. В конце декабря 2022 года Герман Дьяконов получил условно-досрочное освобождение.

Во время расследования уголовного дела и судебного процесса Сергей Юшко формально оставался главой КНИТУ-КХТИ. Его пятилетний контракт истек только в марте 2023 года. В мае новым ректором КНИТУ был избран Юрий Казаков (и.о. с июня 2020 года). Ранее он работал в структуре ООО «Сибур».

Сергей Юшко свою вину не признает. Дозвониться до его адвоката Олега Шемякина „Ъ“ вчера не удалось. Ранее господин Юшко заявлял „Ъ“, что работал деканом, исполняя свои обязанности перед вузом.

Следующее заседание по делу назначено на 28 июля. Ожидается, что в прениях выступит сам экс-ректор и его защита.

Кирилл Антонов