Первая мебельная фабрика и Смольный договорились о строительстве нового производства за 1,1 млрд рублей

Власти Санкт-Петербурга и ЗАО «Первая мебельная фабрика» на полях ПМЭФ-2023 подписали соглашение о намерениях по созданию нового высокотехнологичного мебельного производства. Подписи под документом 15 июня поставили генеральный директор компании Александр Шестаков и вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

В соответствии с документом, Первая мебельная фабрика обязуется построить на территории города современный производственный центр, который займется разработкой и выпуском инновационной мебельной продукции. На первом этапе реализации проекта планируется организация масштабного импортозамещающего производства межкомнатных, входных дверей и дверей специального назначения.

Предполагаемый объем инвестиций компании в строительство производственного центра составит 1,1 млрд рублей, на предприятии будет создано 120 новых рабочих мест, из которых 70 будут высокотехнологичными.

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