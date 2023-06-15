Нижегородская область направит 1,1 млрд рублей на повышение зарплат врачей и педагогов

Около 1,1 млрд руб. намерены заложить в бюджете Нижегородской области на 2023 год на повышение уровня зарплат сотрудникам, перечисленным в соответствующем указе президента — врачам, педагогам, соцработникам и другим специалистам. Такие поправки губернатор внес на рассмотрение парламента, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание законодательного собрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заседание законодательного собрания Нижегородской области

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Кроме того, в июньских поправках в бюджет Нижегородской области предусмотрены дополнительные 500 млн руб. на лекарства для льготников, 278 млн руб. на компенсации части затрат для производителей фанеры на экспорт, 160 млн руб. на подготовку к празднованию 225-летия со дня Александра Пушкина. Также учтены 88,4 млн руб., полученные из федеральной казны на строительство центра культурного развития в Дивееве.

Поправки рассмотрят на заседании законодательного собрания Нижегородской области в июне. Если их примут, доходы казны увеличатся до 274,8 млрд руб., расходы — до 317,9 млрд руб. Дефицит бюджета составит 43,1 млрд руб.

Анастасия Еремина