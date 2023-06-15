Компания Volkswagen готовит новое поколение Tiguan — предсерийные образцы кроссовера представлены в закамуфлированном виде.

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Автомобиль будет построен на платформе MQB evo и станет чуть длиннее и выше предшественника. Tiguan получит дизайн кузова в стиле современных моделей бренда, а интерьер окажется выполнен в духе электромобилей ID.

Заявлено, что новинка будет оснащаться 10,2-дюймовой цифровой панелью приборов и мультимедиа с экраном с 12,9- или 15-дюймовым тачскрином. В зависимости от комплектации, кроссовер получит сиденья ergoActive с подогревом, вентиляцией и массажером, проекционный дисплей и матричные фары IQ.Light HD.

В новом поколении кроссовера останутся только версии с роботизированной коробкой передач — управление будет вынесено на правый подрулевой рычаг. Линейка моторов станет включать в себя бензиновые турбомоторы, турбодизели, «мягкие» гибриды и подключаемые гибриды. Предложат адаптивную подвеску DCC Pro с 15-ю вариантами настроек и электронную имитацию блокировки дифференциала XDS.

Премьера нового Volkswagen Tiguan состоится осенью 2023 года, а продажи автомобиля в Европе стартуют в начале следующего года. Напомним, текущее поколение кроссовера выпускается с 2016 года.

Максим Вершинин

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