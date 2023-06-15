Куда сходить в Ижевске в выходные 17 и 18 июня

В предстоящие выходные, 17 и 18 июня, в столице Удмуртии гостей и жителей ожидает книжный фестиваль, в рамках которого состоятся квизы и лекции, а также презентации журналов и книг. В том числе свой триллер «До февраля» представит автор и журналист Шамиль Идиатуллин. Ижевчане также смогут принять участие в чайной церемонии, приготовить с детьми кейк-попсы и научиться лепить из глины. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Какие пройдут мастер-классы и экскурсии

17 июня в 14:00 кулинарная студия «Концепт» приглашает гостей на чайную церемонию (6+). Участников мастер-класса научат разбираться в чаях и отличать тайваньский улун, тайваньский красный чай и шу пуэр. Стоимость — 1 тыс. руб.

Гончарная школа «Колокол» 17 июня приглашает на занятия по авторской керамике (6+). Мастер-классы начнутся в 10:00 с изготовления домика-подсвечника, в 13:30 — чайная пара, в 14:00 — пиала в форме фрукта или кита, в 17:00 — сырная доска и соусник, в 17:10 — тарелка в форме листа. Для участия необходима регистрация.

18 июня, в воскресенье, кулинарная студия «Концепт» проведет детский мастер-класс со взрывом красок и лепкой пельмешек (6+). Участники научатся лепить разноцветные пельмени, делать кейк-попсы и арбузный молочный коктейль. Начало в 14:00, стоимость — 1,4 тыс. руб.

Национальный музей Удмуртии имени Кузебая Герда 18 июня приглашает на экскурсию по миру лекарственных растений в «Арсенале». Первые «Аптекарские сады» появились в России в XVII веке, а в Ижевске первый такой огород был создан в начале XIX века рядом с домом протоиерея Захария Лятушевича. Стоимость билетов начинается от 100 руб.

Какие спектакли посмотреть и кого послушать

17 июня в 18:00 на сцене Государственного театра оперы и балета состоится отчетный концерт учащихся хореографической школы (6+). Преподаватели школы — солисты балетной труппы, исполняющие ведущие партии репертуара театра. Все они выпускники Академии русского балета имени Вагановой, а значит — продолжатели традиций старейшей балетной школы в мире. Стоимость билетов начинается от 250 руб.

17 июня в Открытом офисе театральная группировка «Догма» представляет спектакль «Хармс» (18+). Зрителей ждет мир литературного гения и сюжеты, полные абсурда и жизненной иронии, где реальность кажется непонятной, а фантазии автора — бесконечными. Начало в 20:00, стоимость билетов — 500 руб.

17 июня, в субботу, в 19:00 на крыше Открытого офиса в Ижевске выступит автор стихов и песен, лидер рок-группы «Умка и Новый состав» (6+). Песни Умки аранжированы в стиле американо-британского гитарного рока 60-70-х. Вход свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, книжный фестиваль Кузебай Фото: vk.com, книжный фестиваль Кузебай

Какие пройдут фестивали

В столице Удмуртии с 16 по 18 июня пройдет третий книжный фестиваль «Кузебай». Площадкой для его проведения станет книжная лавка, Открытый офис и Открытый сад. Участников фестиваля ждут встречи с писателями, музыкантами и художниками, книжная ярмарка, презентации книг и новинок, спектакли, читки пьес и многое другое.

В частности, 17 июня, в субботу, в рамках фестиваля в 11:00 состоится встреча детского книжного клуба «На краю света» (10+), а в 16:00 начнется интерактивная площадка «Научная лужайка» (6+). В 18:00 журнал «Статис» по социальной и политической теории презентует свои новые номера (0+).

Однако главным событием дня станет презентация романа «До февраля» (18+) и личный разговор с автором и журналистом Шамилем Идиатуллиным. Его творчество было неоднократно отмечено литературными наградами. Триллер «До февраля» расскажет об орудующем в небольшом российском городе серийном убийце.

18 июня, в воскресенье, в 11:00 книжный клуб будет обсуждать повесть «Мати» Кузебая Герда (12+). Эта повесть — ровесница государственности Удмуртии, а для удмуртоговорящих она считается классической. Молодые художники рисуют по ней комиксы, об этой повести пишут статьи, а целая нация считает эту повесть важным иероглифом своего кода.

Дети в воскресенье в 11:00 смогут обсудить произведение «Дерево» Тиба Расса (6+). После этого, в 14:00, состоится презентация книги Евгения Шумилова «Родная Удмуртия: города и люди» (0+). 18 июня в 15:00 начнется летний командный квиз «Интеллектуальное многоборье» с археологом и кандидатом исторических наук Александром Митряковым (12+). Участников ждут вопросы про книги в самом широком понимании этого слова: где-то понадобятся знания, где-то логика, где-то интуиция. Завершится фестиваль в 19:00.

18 июня в Wine & Whiskey by Simple педагог-исследователь, автор первого полного перевода на русский язык знаковой повести Кузебая Герда «Мати» Андрей Гоголев прочитает лекцию о русскоязычном стихотворном наследии писателя (18+). Гости узнают, чем может быть полезным чтение автора сегодня и что становится заметным по прошествии века в его поэзии. Начало в 20:00, стоимость билетов — 2 тыс. руб.

Вместе с тем в эти выходные завершится фестиваль «Музыкальная экспедиция». В воскресенье, 18 июня, в Воткинске в ДК «Юбилейный» в 18:30 состоится последний концерт. В его рамках с виолончелью выступят Борис Андрианов и Анна Кошкина, Арсений Тарасевич-Николаев с фортепиано, Павел Милюков со скрипкой, Зоя Вязовская с флейтой, а также crossover-квартет «Черный квадрат». Стоимость билетов начинается от 300 руб.

Подготовила Софья Лямина