В Уфе арестован школьник, подозреваемый в участии в террористической организации

Следственное управление Следственного комитета России по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении 17-летнего ученика одной из школ Уфы из-за участия в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и содействии ее деятельности (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ). Несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как установлено сотрудниками управления ФСБ по региону, в 2022 году школьник начал интересоваться материалами признанного террористическим и запрещенного на территории России межрегионального общественного движения «Артподготовка». Несовершеннолетний «начал разделять враждебно-негативное отношение к органам власти и идеологию движения» и вступил в террористическую организацию, получив «партийный билет» или так называемый революционный вексель, сообщила пресс-служба УФСБ по Башкирии.

Обвиняемый особенно интересовался запланированными «Артподготовкой» на территории России терактами и акциями, направленными на дестабилизацию деятельности госорганов и насильственный захват власти. Кроме того, подросток изучал тактические характеристики оружия и боеприпасов, способы изготовления взрывчатых веществ и тактику ведения боевых действий. Полученные навыки он планировал применить во время «акций прямого действия». По данным следствия, обвиняемый финансировал деятельность запрещенной организации, направив несколько переводов на счет ее руководителя, а также занимался пропагандой деятельности «Артподготовки», переписываясь в мессенджере с другими пользователями.

Наталья Балыкова, Уфа