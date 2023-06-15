Управлению госохраны ОКН отказали в жалобе на пермских реставраторов

Верховный суд РФ отказал в рассмотрении кассационной жалобы, поданной управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. Госорган пытался включить в реестр недобросовестных поставщиков ООО «Реставрационное объединение “Гефест”» из Пермского края. В 2021 году оно выиграло тендер на реставрацию дома Эвениуса на Студеной улице стоимостью 2,2 млн руб. Однако работы своевременно не были завершены, и через восемь месяцев госконтракт был расторгнут заказчиком в одностороннем порядке. По инициативе управления нижегородское УФАС включило пермскую компанию в РНП.

Однако «Реставрационное объединение “Гефест”» признало это решение незаконным, доказав, что основной причиной задержки стали выявленные недостатки в научно-проектной документации, не зависящие от компании. Они свидетельствовали о некачественном проекте и грозили годности и прочности здания. Однако заказчик в разумные сроки эти недостатки не устранил, а подрядчик не мог предусмотреть выявленные в процессе реставрации скрытые работы. Поэтому арбитражный суд решил, что нижегородское УФАС не оценило наличие или отсутствие вины подрядчика, незаконно включило компанию в РНП, и поэтому обязано восстановить ее нарушенные права. Управление госохраны ОКН пыталось обжаловать это решение вплоть до Верховного суда, но выводы о недоработках самого заказчика были оставлены в силе.

Иван Сергеев