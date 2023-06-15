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Коммерсантъ FM
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В Одессе, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, пишет украинское издание «Зеркало недели». По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы также слышали в Кривом Роге, пишет издание. Еще как минимум три взрыва прогремели в Харькове, сообщило издание «Суспільне».

В ночь на 15 июня по всей Украине объявляли воздушную тревогу. К 04:00 тревога по-прежнему действует на большей части страны. Сирены не звучат только в западной Украине. Ранее СМИ также писали о взрывах в Днепропетровской области. О пострадавших не сообщалось.

Олеся Павленко

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