В Одессе, Харькове и Кривом Роге прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, пишет украинское издание «Зеркало недели». По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Взрывы также слышали в Кривом Роге, пишет издание. Еще как минимум три взрыва прогремели в Харькове, сообщило издание «Суспільне».

В ночь на 15 июня по всей Украине объявляли воздушную тревогу. К 04:00 тревога по-прежнему действует на большей части страны. Сирены не звучат только в западной Украине. Ранее СМИ также писали о взрывах в Днепропетровской области. О пострадавших не сообщалось.

Олеся Павленко